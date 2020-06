Aragonès remarca la importància que el lleure educatiu arribi a tothom aquest estiu

El vicepresident del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, va afirmar ahir al casal d'estiu de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) que, després de «tres mesos amb una pandèmia que ha obligat a una finalització prematura del curs escolar», aquest estiu «és molt important que les activitats de lleure educatiu puguin arribar a tots els infants i joves amb equitat».

Per això, Aragonès va remarcar que el Govern ha multiplicat per quatre els recursos econòmics per a beques que permetin a infants i joves participar en colònies, casals d'estiu, camps de treball o qualsevol activitat d'aquest estil. Així com s'han reforçat les subvencions per contractar monitors nous, «perquè –va indicar– amb unes mesures de seguretat i higiene més estrictes, es necessita que hi hagi més educadors».



Recuperar espais de socialització

El també conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat va explicar que la «finalització prematura del curs escolar» i el tancament de les escoles a causa de la irrupció de la covid-19 fa especialment rellevant que, durant aquests mesos, les activitats de lleure educatiu s'enfoquin «amb la voluntat de recuperar aquest espai de socialització, d'aprenentatge per tornar a situar els infants i els joves en el centre».