Un canvi burocràtic afecta les nòmines d'uns «treballadors que han donat més del 100%», diu Mifas

La indignació és el sentiment que pesa entre entitats socials com Mifas o la Fundació Ramon Noguera de Girona –la primera dedicada a persones amb discapacitat física i la segona, intel·lectual– perquè un canvi en el sistema de facturació de la Generalitat per als serveis suspesos durant l'estat d'alarma afecta les nòmines dels treballadors.

Així ho va explicar el president de Mifas, Albert Carbonell, qui va criticar la «manca de comunicació de l'administració», ja que no els va informar de la modificació amb prou temps per poder facturar adequadament els serveis corresponents a l'abril –els pagaments es fan a dos mesos vista. També va lamentar que el retard en l'aportació d'aquell mes es notifiqués «la tarda de la revetlla, amb un marge de quatre o cinc dies per a les nòmines».

La Confederació –una associació empresarial que agrupa prop de 1.200 entitats sense ànim de lucre a Catalunya– va fer pública la queixa dimarts a la tarda i el Departament de Treball, Afers socials i Famílies va reaccionar ahir amb un comunicat en què negava «cap impagament». La Conselleria va explicar que el 15 de juny va entrar en vigor un nou sistema de compensacions per als serveis suspesos a causa de la Covid-19 i que, per això, aniran tard les factures presentades després –que va quantificar en un milió d'euros.

Un argument qüestionable, segons Albert Carbonell, perquè la Generalitat els va informar del canvi quan ja havien presentat la factura de l'abril a principis de juny i no van tenir el temps suficient per rectificar-la abans del dia 15 –com altres entitats, ho van fer després i ja està presentada.

Els responsables de Mifas i de la Fundació Ramon Noguera valoren positivament que l'administració continuï pagant el 100% de la plaça tant si hi ha estat l'usuari com si no i, tal com va dir Carbonell, «entenem que l'administració té els seus condicionants», però no la «manca de comunicació» que els ha fet impossible respondre al canvi de la norma dins del termini. En la seva opinió, la demora –que només afecta els recursos que van quedar-se sense usuaris perquè Mifas ja ha rebut els diners corresponents a la resta– «no és just per a uns treballadors que han estat allà dia a dia i que han donat més del 100%».



Al banc per poder avançar els sous

Per garantir que aquestes persones cobrin quan toca, el president de Mifas va explicar que tant la seva associació com la Fundació Ramon Noguera «ampliarem pòlisses amb els bancs per poder pagar les nòmines, perquè trobem injust que treballadors que han ajudat tant aquestes setmanes tan dures ara cobrin tard».

Ara bé, Carbonell va apuntar que no totes les organitzacions poden fer el mateix i assumir els salaris, de manera que veuen la gestió de l'administració com «un greuge per als treballadors». Segons la comunicació que el Departament de Treball, Afers socials i Famílies els va fer arribar dimarts, el retard del pagament pot anar d'un dia a quatre setmanes.