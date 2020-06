CCOO reclama un turisme sostenible per sortir de la crisi

CCOO va demanar ahir a les administracions i als empresaris del sector turístic que facin una «reflexió sobre el model turístic» a les comarques gironines. La secretària general del sindicat a Girona, Belén López, creu que s'ha d'apostar per un «turisme més arrelat al territori».

Segons López, això suposarà reconvertir el sector per fer-lo més sostenible i apostar per un «valor afegit» fomentant les «experiències» més enllà de l'atractiu patrimonial. De tota manera, el sindicat demana que mentre es detalla aquesta reconversió, s'apliquin mesures a curt termini per «destruir el mínim de llocs de treball».

Algunes de les propostes passen per allargar els ERTOs tant com sigui necessari o que el Govern aprovi un subsidi complementari a l'estatal.

En una roda de premsa celebrada a Girona el sindicat va demanar crear una taula amb les administracions i els empresaris del sector turístic per consensuar un nou model. La secretària general del sindicat a les comarques gironines, Belén López, va afirmar que tothom coincideix que el model actual «és insostenible». Per això creuen que cal una «reflexió» conjunta entre patronal, sindicats i administracions sobre el turisme actual.



Arrelament al territori

Per a López, el futur del sector passa per apostar per un «turisme més arrelat al territori». Això significa que caldria potenciar més «experiències» o estades amb «un valor afegit», segons la secretària general.

D'aquesta manera, unir el potencial paisatgístic, arquitectònic i patrimonial amb la gastronomia, la sostenibilitat o l'esport.

A més, Belén López va apuntar que en la «reconversió» turística, les administracions hauran de vetllar perquè «les persones que hauran de treballar en altres sectors no quedin desemparades». De fet, la secretària general del sector va apuntar que el nou model turístic que busquen fuig del «turisme de masses» i això representa menys places hoteleres, però de «més qualitat».

Per això, en paral·lel al disseny del nou model, caldrà buscar «sectors que puguin ser tractors de l'economia gironina», com ara l'industrial.

De tota manera, Belén López va recordar que aquesta «transició» és un objectiu a llarg termini que ajudarà el territori gironí a sortir de la crisi generada arran de la pandèmia.