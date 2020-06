Dipsalut augmenta en 1,5 milions les ajudes per a la crisi derivada de la covid-19

Dipsalut reforçarà amb 1,5 milions d'euros les ajudes per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. L'organisme de la Diputació de Girona. Les ajudes es destinaran als ajuntaments, consells comarcals, consorcis i organitzacions no lucratives per tal de cofinançar programes i accions socials. L'objectiu és que aquests diners serveixin per cobrir les necessitats bàsiques com ara la compra d'aliments, garantir un habitatge o els subministraments, donar suport educatiu o l'acompanyament emocional. Per altra banda, amb aquest augment de recursos, Dipsalut obrirà un nou servei sociolaboral per a persones amb discapacitat a Salt (Gironès). Es calcula que podrà atendre un centenar de persones d'arreu de la demarcació.

Dipsalut invertirà 120.000 euros en aquest espai, que estarà gestionat per la Fundació Astres. S'oferirà acompanyament familiar, itineraris formatius i també es treballarà per a la integració de les persones en el món laboral.

Per altra banda, el Centre d'Acolliment de la Sopa de Girona també rebrà una partida extraordinària de 120.000 euros per a obres de manteniment a les seves instal·lacions. L'objectiu és millorar l'atenció de les persones sensesostre que arriben des de diferents punts de les comarques gironines.

Segons una enquesta encarregada per l'organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, un 67% dels treballadors de l'àmbit social que participen en programes de l'ens supramunicipal han atès persones que mai abans havien estat usuàries. A més, un 80% dels professionals creuen que la seva activitat ha augmentat entre un 10 i un 30% des de l'inici de la pandèmia.

La cobertura de necessitats bàsiques és el principal problema que creuen que tenen els usuaris dels serveis. També destaquen les ajudes per habitatge i el suport educatiu als infants i joves, com a principals necessitats.