Educació preveu retallades de plantilles a escoles i instituts gironins

El Departament d'Educació ha convocat per a aquest matí els sindicats de mestres i professors a una reunió, encara virtual, de la mesa sectorial de negociació de personal docent no universitari, amb un ordre del dia que conté un sol punt: les condicions d'inici del curs 2020-2021. La configuració de les plantilles, que en la proposta inicial de la Conselleria no reflecteixen el reforç promès –en diversos centres educatius gironins, ara per ara, es pot parlar de retallada– és un dels temes que els representants dels docents volen aclarir perquè, fins al moment, s'han sentit desinformats i han topat amb decisions que contradiuen els anuncis públics d'augmentar el nombre de professionals.

El sindicat majoritari a Girona, Ustec·STEs, va subratllar els incompliments del Departament d'Educació «amb una resolució de plantilles que és pràcticament una còpia de l'any passat» i que encara «amb dades de matriculacions incompletes, a la pràctica, apliquen restriccions». Així ho va considerar el portaveu d'aquesta formació, Xavier Díez, qui va recordar que les últimes instruccions del Ministeri d'Educació apunten cap a grups de vint-i-cinc alumnes en comptes de xifres inferiors que, argumentant raons sanitàries, s'havien posat a sobre de la taula fa uns dies.

A partir del que constaten en escoles i instituts, Ustec·STEs va alertar que el Departament no està dotant de més recursos els centres perquè puguin afrontar un curs incert a causa de la Covid-19, que al març va forçar a aturar l'activitat educativa presencial. Díez va explicar que les direccions dels centres educatius haurien de tenir les instruccions d'inici de curs abans que acabi el juliol i va lamentar que, almenys fins a primera hora de la tarda d'ahir, els sindicats convocats a la mesa de negociació d'avui no havien rebut cap document previ.

El segon sindicat amb més representació a la Junta de personal docent no universitari de Girona, la Intersindical-CSC, va dir que volia esperar a la reunió d'aquest matí abans de valorar la planificació de personal. Tot i això, la seva portaveu, Núria Pastor, va criticar que Educació no hagi donat «cap informació oficial sobre les plantilles del curs vinent» i va posar l'accent en la desaparició de les mitges jornades en les propostes enviades als centres, un fet que el Departament diu que és temporal però sobre el qual tampoc en tenen cap informació. D'altra banda, va recordar que la junta de personal va denunciar l'ordre de reobertura dels centres al juny a la Inspecció de Treball, que ara els ha preguntat si el Departament va escoltar la part social abans d'actuar; «i no és així –va dir–, Educació simplement ha pres una sèrie de decisions que comunica».

Finalment, la tercera força sindical a les comarques gironines, CCOO, va dir que preferia esperar al resultat de la mesa abans de pronunciar-se sobre la dotació de mestres i professors a partir del setembre.