La mare que va matar la filla de 10 anys a Girona es pot enfrontar a presó permanent

Els serveis d'emergència, davant la casa on es va produir el crim, el 30 de desembre.

Els serveis d'emergència, davant la casa on es va produir el crim, el 30 de desembre. Aniol Resclosa

La mare que el 30 de desembre passat va matar la filla de 10 anys ofegant-la a la banyera després d'haver-li fet ingerir 80 pastilles dissoltes en aigua es pot enfrontar a presó permanent revisable. Ahir va tenir lloc al jutjat d'instrucció 1 de Girona l'audiència per concretar la imputació de la dona. És el pas previ a tancar la investigació, que el fiscal i les parts presentin els seus escrits de conclusions provisionals i que el cas arribi a judici a l'Audiència de Girona, on el jutjarà un tribunal popular.

El fiscal Enrique Barata imputa a la mare un delicte d'assassinat de l'article 140.1, que preveu la pena de presó permanent revisable quan la víctima és menor de 16 anys i especialment vulnerable. L'acusació particular, en nom del pare de la víctima, s'ha adherit a la imputació del fiscal.

Segons recull el relat dels fets de l'acusació pública, el 30 de desembre la dona va anar a recollir la seva filla de 10 anys a classes de mecanografia i se'n van anar cap a casa, a un pis del número 28 de la ronda Ferran Puig de Girona. Un cop allà, la investigada va dissoldre 80 comprimits de Lormetazepam (un ansiolític) que prenia per prescripció mèdica i els va fer ingerir a la menor.

Va ser la mateixa investigada qui va explicar que va convèncer la nena perquè es prengués la medicació assegurant-li que li aniria bé per al mal de gola. Quan la nena es va quedar adormida i en estat de semiinconsciència per l'efecte de la medicació, la mare va agafar la nena en braços i la va submergir a la banyera. Segons el fiscal, la va subjectar durant uns deu minuts sota l'aigua fins que va comprovar que la menor no tenia signes vitals.

El fiscal situa l'hora del crim cap a les dues de la tarda. Uns vint minuts més tard, la dona va confessar els fets a un periodista del Diari de Girona a través de les xarxes socials, van mantenir una conversa i, posteriorment, va avisar dues veïnes de l'edifici. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les 15.04 hores. Fins al pis s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i del SEM, que van intentar reanimar la nena i la van traslladar a l'hospital Josep Trueta, on no van poder salvar-li la vida i finalment van certificar-ne la defunció.

La Fiscalia recull els dictàmens pericials que han avaluat la investigada i conclouen que, en el moment dels fets, no tenia les capacitats cognitives i volitives afectades per un trastorn mental. La dona tenia antecedents psiquiàtrics i durant els darrers sis anys havia ingressat diverses vegades en unitats de salut mental. Tot i això, els informes apunten que no tenia les facultats alterades i que va planificar el crim anant a comprar, el mateix dia, diverses caixes de medicació.

La defensa, encapçalada pel lletrat David Muñoz, ha sol·licitat la declaració al jutjat del perit del centre penitenciari que ha emès informe avaluant les possibles alteracions psíquiques de la investigada. El lletrat recorda que la dona tenia diagnosticat un trastorn i l'objectiu de la declaració en fase d'instrucció és aprofundir en com podria haver afectat en l'estat mental de la investigada en el moment dels fets. Un cop fetes o aportades les darreres diligències que es van acordar ahir, el jutjat tancarà la instrucció i les parts formularan els escrits.