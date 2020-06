El Ministeri de Sanitat creu que el brot d'Osca es podria resoldre «en breu»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, creu que el brot de l'Aragó, que afecta tres comarques d'Osca i una de Saragossa, «en breu» podria estar en «vies de solució» i espera que no calgui prendre mesures de confinament. Durant la roda de premsa d'ahir, Simón va admetre que els preocupa i que ja s'han identificat 250 casos, el 95% dels quals asimptomàtics. En aquest sentit, va elogiar la tasca de la Conselleria de Salut i va dir que estan valorant si hi ha hagut un «impacte en la transmissió comunitària» però que «probablement si hi ha sort potser no s'ha de confinar ningú».

El responsable de Sanitat va explicar també que a hores d'ara tenen identificats uns 40 brots a tot Espanya però ha insistit que no tots són de risc. També va alertar que a hores d'ara un 20% dels casos que es detecten són importants i avisa que poden augmentar en les properes setmanes. Per això, va ressaltar la importància de la detecció precoç i el control. «Tenim diversos brots, que s'estan seguint amb molt de compte, tot i que alguns ens preocupen més pel volum com el de l'Aragó», va afirmar Simón.

En aquest sentit, va dir que s'estan fent reunions i que la conselleria està fent una gran feina. Per això, va dir que creu que «en breu podríem pensar que està en vies de solució».