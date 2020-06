Protesta del personal de neteja a Girona

Una quarantena de persones del personal de neteja convocades pel sindicat CCOO a tot Catalunya es van concentrar ahir davant la seu de la Generalitat a Girona per reclamar que el col·lectiu sigui inclòs en la gratificació econòmica que rebran els sanitaris a l'agost per la seva lluita contra el coronavirus. Francesc Ortega, membre de CCOO, va valorar el plus com una mesura «unilateral i propagandística» i va alertar que prop d'un 20% de les netejadores de l'hospital Trueta de Girona s'ha contagiat pel coronavirus. Per això el col·lectiu reclama que es negocïi una retribució a la Taula de Diàleg Social.