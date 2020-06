El PSC de Sarrià vota «sí» a una moció per investigar la monarquia

El PSC de Sàrria de Ter va votar en el ple de dilluns al vespre a favor d'una moció presentada per ERC-AM per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola. Ho va fer el mateix dia que el PSOE va votar en contra que el Congrés investigui els negocis del rei emèrit. Segons va explicar el regidor socialista Joaquim Rodríguez, consideren que «s'ha de treure l'entrellat» a les possibles irregularitats atribuïdes a Joan Carles I, ja que «no hi ha ningú que estigui per sobre dels altres».

Tot i això, Rodríguez va voler matisar el sentit de vot del seu grup, assegurant que qui ha d'investigar els fets no és «el Congrés ni el Senat» sinó la Fiscalia, que és qui ho ha de portar als tribunals. «Si han dit que no investigaran és per alguna cosa. Tenen autonomia per decidir i la mesa ha rebutjat fer-ho perquè els juristes van dir que perdrien el temps», va detallar l'edil del PSC. «No estem en contra que s'investigui, però que ho faci qui toca», va afegir.

D'altra banda, la formació socialista va sorprendre també pel seu vot a favor d'una altra moció presentada pels republicans i Pas-Amunt en la qual demanaven la defensa dels espais públics en relació amb la sentència de principis de mes dictada pel Tribunal Suprem que prohibeix penjar banderes «no oficials» a l'exterior d'edificis i espais públics. «Estem d'acord amb el dret a la llibertat d'expressió i com que la sentència no és ferma, advoquem als partits que la recorrin», va dir Rodríguez, qui va afegir que estan en contra que no es puguin penjar banderes ni en moments puntuals com el pròxim 28 de juny, quan es commemora el dia LGTBI.

Ara bé, com en la moció anterior va voler matisar el vot del PSC. «Les sentències s'han de complir encara que no ens agradin», va detallar Rodríguez, qui també va recordar que, en època electoral i tal com diu la llei, els rètols i les pancartes «s'han de treure».

Les dues mocions van ser aprovades per 12 vots a favor (Junts, PSC, PAS i ERC) i un en contra (Cs).