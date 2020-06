Pugen els contagis entre els joves a partir del desconfinament

La pandèmia del coronavirus ha castigat severament els col·lectius més vulnerables de la societat, però ha passat més de puntetes entre els joves, en molts casos de forma asimptomàtica, i en aquests moments constitueixen vora l'11% dels afectats. Tot i això, des que la Regió Sanitària de Girona va introduir-se en la primera fase del desconfinament el passat 18 de maig, els contagis han augmentat entre el col·lectiu de 0 a 29 anys.

Segons les dades del Departament de Salut desglossades per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, des del 18 de maig s'han diagnosticat 788 nous positius, dels quals 148 són persones joves, i que es corresponen amb un 19% del total. Durant el confinament, el percentatge d'afectació d'aquest col·lectiu era del 10%, fet que evidencia que la relaxació de les mesures de seguretat han incrementat un 9% la taxa de contagis. De fet, del total de 826 joves que s'han contagiat des de l'inici de la pandèmia, un 18% ha patit la malaltia a partir de la desescalada, amb un lapse de temps de poc més d'un mes.

L'efecte de la desescalada en els joves resulta encara més evident si s'amplia el rang d'edat fins als 39 anys. Del total de contagis diagnosticats des de finals de maig, un 36% tenen entre 0 i 39 anys, fet que suposa un 12% més d'afectació d'aquest col·lectiu que durant tots els mesos de confinament.

L'explicació d'aquest creixement obeeix, segons el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, a dos principals motius, el primer dels quals és la mateixa naturalesa del jovent, menys avesat a respectar les distàncies físiques i amb una manera pròpia de veure el món: «Potser no hem fet prou incís en els canals de comunicació dels joves i no els hem conscienciat prou de la importància de mantenir les precaucions», explica Vilaplana. «És fàcil que pensin que a ells no els afectarà, perquè fins ara han vist que el virus pràcticament no els ha afectat, però els hem de fer entendre que poden ser un element transmissor important de contagi als seus pares i avis», alerta.

Més enllà d'això, Vilaplana indica que el creixement de casos entre joves també s'explica per la pràctica massiva de proves PCR que s'ha començat a fer recentment. «Abans només es feien proves a persones hospitalitzades i als grups de risc, i per tant la mitjana d'edat dels contagis era més elevada», explica. «En canvi ara es fan proves a totes les persones amb símptomes, i es comencen a veure tots els asimptomàtics joves que fa uns mesos no captàvem per falta de proves», remarca. «Ara ens trobem amb un retrat més precís de la situació perquè hem anat molt més enllà de la punta de l'iceberg», inclou.



Por d'un rebrot durant l'estiu

El desconfinament ha provocat el retorn a l'activitat de la població, i ha deixat imatges de carrers amb grups de joves sense mascaretes i sense respectar les distàncies de seguretat. Això ha posat en alerta les autoritats sanitàries catalanes, que han detectat un augment de casos des de finals de maig entre els joves de 15 a 29 anys.

En una entrevista a TV3, el director general de Professionals de Salut, Marc Ramentol, va revelar fa pocs dies que s'ha detectat un increment de casos entre joves i adolescents, que situen els contagis en 5,8 positius per cada 100.000 habitants. Ramentol va matisar que no és un número alt, però que «preocupa» que la tendència segueixi a l'alça durant l'estiu.

En aquest sentit, l'epidemiòleg Antoni Trilla va afegir dilluns passat en una entrevista a Catalunya Ràdio que «si la tendència de contagis segueix a l'alça, s'haurà de pensar en alguna mesura informativa adreçada específicament als joves perquè facin més cas».

Sobre la possibilitat que hi hagi un rebrot durant l'estiu per la laxitud dels joves, Vilaplana indica que «no tenim una bola de vidre per saber què passarà, però hem de buscar els canals adequats per transmetre la importància de seguir utilitzant mascareta i extremar les mesures d'higiene». Les pròximes setmanes, diu, seran clau per saber com evolucionarà el virus, i és previsible que l'aparició de nous brots formi part del nostre «nou» dia a dia.