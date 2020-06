Roses modifica el planejament per donar usos culturals al Far

El ple de l'Ajuntament de Roses va aprovar aquest dijous una modificació en el planejament urbanístic per donar usos socioculturals far. El punt va tirar endavant per unanimitat dels regidors i permetrà desencallar el projecte cultural que l'ajuntament intenta impulsar-hi des de fa 15 anys.

El far esta situat a primera línia del litoral, a la punta de la Poncella, i a la zona del castell de la Trinitat. El consistori va obtenir la concessió per part de Ports i el 2015 ja s'hi van fer unes obres a l'exterior per impulsar-hi el projecte d'obrir-hi un establiment de restauració i un espai per a ús cultural o expositiu.

La modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) de Roses per assignar l'ús sociocultural al far de Roses és un pas més per a poder impulsar el projecte que s'hi preveia. L'expedient ara passarà a mans de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, per a la seva aprovació definitiva. La modificació compta amb informes favorables de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural i del Servei de Gestió del Litoral.

A més, l'arquitecta municipal considera que la modificació puntual del usos del far no queda afectat pel Pla director urbanístic de revisió dels sols del litoral gironí, ja que no afectarà l'estructura del far.



Antiga troballa

La modificació del planejament era un dels requisits pendents que frenaven el projecte. A més, la troballa d'una antiga bateria militar durant unes obres a l'exterior va obligar a tornar a fer tràmits per obtenir la concessió de nou. Passats dos anys, Costes ha respost a una de les peticions i s'està impulsant de nou. L'espai expositiu giraria entorn a la bateria de Sant Antoni, del segle XVIII, i caldran fer treballs arqueològics i de restauració. La La bateria de costa va ser projectada el 1797 i està inclosa een l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.