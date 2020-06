Salut notifica dues noves defuncions per covid-19 a Girona i ja s'eleven a 808

El departament de Salut notifica dues noves morts per covid-19 a la Regió Sanitària de Girona.

En l'últim balanç es pot comprovar com el nombre de defuncions ja s'eleva fins a les 808 persones.

Aquestes dues defuncions s'haurien produït en centres hospitalaris i sociosanitaris, on han perdut la vida un total de 358 persones.

També hi ha hagut un alt nombre de morts durant la pandèmia a les residències de la gent gran de la Regió (245), seguit dels domicilis amb 129 difunts i també hi ha 76 persones que Salut no té clares les circumstàncies.

Del total de 807 persones mortes, n'hi ha 592 que eren positives a la covid mentre que la resta (216), eren casos sospitosos.

Pel que fa a les dades positives de la crisi sanitària, s'ha de dir que els positius es mantenen força estables. S'han detectat tres nous contagiats i els infectats durant la pandèmia puja a 7.079 persones.

Una altra dada destacada és el nombre de persones que han sortit d'un centre hospitalari, en aquest cas, Salut notifica dues noves altes. El total d'altes a la regió des de l'inici de la crisi del coronavirus són 2.727 persones.



Vuit morts a Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.541. Són dues defuncions menys que les que es van informar dijous. A banda, s'han detectat 163 nous casos positius testats (72 més que l'últim balanç) i la xifra total puja a 71.027. D'entre les víctimes, 6.846 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (cinc més), 4.095 ho han fet en una residència (les mateixes) i 795 al domicili (igual), mentre que les no classificades per falta d'informació són 805 (tres més). Fins ara hi ha hagut 4.137 persones ingressades greus, tres més en les últimes 24 hores, i actualment en són 57, tres menys.