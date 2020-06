El sector turístic, «preparat» davant del repunt de casos de COVID al sud de França

Les alarmes han saltat al sud de França. A la regió d'Occitània el virus ha tornat a circular amb renovada intensitat, sobretot a la regió d'Aude, un fet que ha posat en guàrdia no només aquesta regió francesa sinó també els agents turístics de l'altra banda dels Pirineus. A les comarques gironines el sector assegura que està «preparat» per fer front a les conseqüències que podria tenir un rebrot al país veí, tant pel possible risc de contagi com per altres mesures més restrictives com un tancament de fronteres.

Sobre aquest aspecte, ahir el president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra, comentava que «nosaltres hem fet tota la fomació que calia i tenim les instal·lacions preparades». En aquesta línia, va assegurar que els establiments tenen «els protocols fets, si hi ha algun problema actuarem com marquen aquests protocols»

De moment, va prosseguir, la situació actual és «de molta tranquilitat», amb moviment de turistes nacionals que han aprofitat el pont de Sant Joan, però amb poc trànsit transfronterer. Els francesos, que suposen el 50% del turisme estranger a les comarques gironines, encara es mostren cautelosos a l'hora de baixar.



Situació imprevisible

Aquesta setmana el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, es mostrava optimista pel fet que el turista francès acabaria baixant si la situació es normalitzava. Tanmateix, ara per ara la imprevisibilitat és total, com demostra aquest repunt que ha posat en alerta la regió d'Occitània.

Ahir el diari francès L'Indépendant informava que la zona estava per sobre de l'anomenada R1, el llindar per sota del qual s'havia permès el desconfinament de França. Aquesta nomenclatura indica el número de persones infectades per cada malalt. Per sota d'1, les autoritats i els epidemiòlegs del país gal consideren que el coronavirus està en procés d'extinció.

Aquests dies França es troba a la taxa 0,93, però a Occitània l'índex se situa a l'1,51 (és a dir que cada pacient infecta 1,51 persones). Això significa que la covid-19 continua circulant amb massa rapidesa i es podria descontrolar. «En aquesta fase i a aquest ritme, el virus circula prou per mantenir l'epidèmia al territori», assegura el rotatiu.

L'organització Public Health France, que calcula i difon dades relacionades amb l'epidèmia de la covid-19 a França, atribueix les altes taxes de «R0» en aquestes tres regions, inclosa Occitània, a la presència de «cúmuls localitzats» sota investigació». La setmana passada també es va detectar un brot entre els treballadors agrícoles de temporada, amb 67 portadors del virus.

El departament d'Aude, que es va veure més afectat que d'altres en començar l'epidèmia, és un dels departaments francesos on avui hi ha un major nombre de persones positives de covid-19

Tanmateix, als Pirineus Orientals, el departament més proper a les comarques gironines, els resultats de les proves són més tranquil·litzadors, ja que la «taxa de positivitat» ha baixat 1,5 punts, «un signe que l'enfocament localitzat ha estat controlat».



El cas d'Osca

Hi ha una altra zona d'Espanya on es comparteixen preocupacions similars. En aquest cas el temor es produeix per un brot que afecta la província d'Osca. La Confederació d'Empresaris a la província d'Osca, CEOS-CEPYME Osca, va mostrar la seva preocupació davant la repercussió dels brots de coronavirus en el desenvolupament socioeconòmic provincial i va considerar que el tractament de la notícia i la seva difusió estan afectant el sector agroalimentari, així com el turístic i hostaler, del conjunt de la província aragonesa.

CEOS va advertir de les «nefastes conseqüències» que els brots de coronavirus registrats a les comarques de la Litera, Cinca Mitjà i Baix Cinca estan tenint en la resta de la província aragonesa en matèria, sobretot, d'agroalimentació i de turisme.