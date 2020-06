Trànsit torna a prohibir la circulació dels camions per l'N-II de Fornells a la Jonquera

El Servei Català de Trànsit (SCT) va tornar a prohibir ahir que els vehicles pesants circulin en el tram de l'N-II que va des de Fornells de la Selva fins a la Jonquera. Feia més de tres mesos i mig que els camions podien tornar a viatjar lliurement per aquesta via després que, el passat 14 de març, el SCT decidís aixecar les restriccions a causa de la covid-19 i amb l'objectiu de facilitar i garantir l'abastiment de béns essencials a la població confinada, centres hospitalaris i indústries.

Inicialment, aquest òrgan va anunciar que la mesura es mantindria fins al 28 de març, tot i que va avançar que es podria allargar si seguien les restriccions de moviments, tal com va acabar succeint. Tot i això, quan la Regió Sanitària de Girona va passar a fase 3 el passat 15 de juny, l'aixecament de la mesura es va mantenir i no va ser fins dilluns passat quan, una vegada finalitzat l'estat d'alarma, Trànsit va anunciar que preveia tornar a restringir la circulació dels camions aquesta setmana. Un retard que, segons el SCT, va ser provocat perquè la publicació de la represa de les restriccions també es va endarrerir uns dies per uns tràmits administratius que quedaven pendents.

Amb la reestricció de nou activa, els camions de més de 26 tones ja no podran seguit circulant per l'N-II en el seu tram entre Montgat i l'enllaç amb la carretera de Blanes i els vehicles de quatre o més eixos, entre la Jonquera i Fornells de la Selva, en tot el tram de carretera que no està desdoblada.



Controls de Mossos

El retorn de la prohibició ahir al matí a Bàscara no era encara visible. Els camions que durant mesos han tornat a circular pel bell mig d'aquest poble d'un miler d'habitants ho van seguir fent al llarg de la jornada. Una situació que va causar indignació entre els veïns i veïnes de la localitat, que feia dies que esperaven amb candeletes que es tornés a imposar la prohibició.

Un malestar que l'alcalde, Narcís Saurina, va traslladar als Mossos d'Esquadra i que el cos policial va resoldre col·locant a la tarda diversos controls de trànsit en aquesta via, destinats a informar els conductors dels camions de la nova situació i de fer-los recular per anar a buscar l'AP-7.

La restricció va entrar en vigor el 19 d'abril del 2013. Aquesta normativa obliga els vehicles de gran tonatge (de quatre eixos o més) a circular per l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva en els trams de la carretera nacional que no estan desdoblats. La mesura es va imposar amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat i la xifra de víctimes mortals de l'N-II, per on diàriament circulaven de mitjana més de 17.000 vehicles, dels quals un 20% eren vehicles pesants. La restricció del pas de camions per l'N-II es tractava d'una mesura provisional, de dos anys, a l'espera que el Ministeri de Foment desdoblés totalment l'N-II. Encara segueix vigent. Ho va fafectats per aquesta restricció podran utilitzar com a itinerari alternatiu el tram corresponent de l'autopista AP-7 entre la Jonquera i Maçanet de la Selva.

Així mateix, a partir d'aquest dijous es tornaran a fer efectives la resta de restriccions que quedaven pendents arran del decret de l'estat d'alarma. Això vol dir que es restabliran totes les restriccions que figuren en la resolució del Departament d'Interior INT/383/2020, de 13 de febrer.