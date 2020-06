Tres guàrdies civils declaren com a investigats per les càrregues de l'1-O a Aiguaviva i el llançament de gas pebre

Tres guàrdies civils han declarat aquest divendres com a investigats al jutjat per les càrregues de l'1-O a Aiguaviva i el llançament de gas pebre durant la intervenció policial per requisar les urnes del referèndum.

Els advocats voluntaris que van interposar la querella conjunta per les actuacions de Guàrdia Civil i Policia Nacional a col·legis de Girona, Sant Julià de Ramis i Aiguaviva han explicat que els investigats han assegurat que l'actuació va ser "proporcionada" perquè en aquell punt de votació els van rebre amb una actitud "violenta".

També han declarat que el gas pebre forma part de l'equipament habitual dels antiavalots i l'agent ha justificat que el va fer servir per evitar utilitzar la porra.