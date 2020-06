Catalunya registra un repunt de casos el dia de la revetlla de Sant Joan

Catalunya va registrar ahir un nou repunt de casos després de la forta davallada en la darrera actualització. Concretament, Salut va notificar 163 nous positius testats, 72 més que dijous, quan se'n van registrar 91 de nous. Segons l'informe retrospectiu de defuncions i casos per dia que publica el mateix organisme, molts d'aquests casos daten del 23 de juny, el dia de la revetlla de Sant Joan. Fins dijous n'havien notificat 75 i, ahir, ja en constaven 127. Cal dir que aquestes dades encara poden variar en els pròxims dies, quan Salut obtingui tota la informació de tots els canals de recepció. De totes maneres, Catalunya no sumava tants casos en un sol dia des del 12 de juny, quan se'n van comptar 140.

Quant a defuncions, ahir se'n van reportar vuit, dos menys que la darrera actualització. Pel que fa a la retrospectiva de víctimes, de moment hi ha una mort del 25 de juny i dues del dia 23, així com sis del dia 22. De moment no se n'ha notificat cap del dia 24, però això pot variar amb els nous balanços que proporcionin les funeràries.

En les residències de gent gran, hi ha 14.951 casos confirmats, 11 més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 777 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 17 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 39.504, 85 més que en el balanç de dijous.

La situació a la Regió Sanitària de Girona segueix a la baixa, amb només tres casos nous que eleven el total a 7.079. Segons el mateix informe retrospectiu, se'n daten cinc del dia de la revetlla, una xifra lleugerament superior a la dels darrers dies, però l'increment no és tan notori com a Catalunya.

D'altra banda, es van reportar dues noves defuncions que van tenir lloc a centres hospitalaris.

Quant a dades dels hospitals comarcals, a Blanes hi continuen havent dos pacients ingressats amb COVID-19. Un d'ells va ser hospitalitzat dijous. Per segona setmana consecutiva, la Fundació Salut Empordà no registra cap nou cas positiu per coronavirus i pràcticament fa tres setmanes que no hi ha cap pacient ingressat per la malaltia.



Dades d'Espanya

Finalment, Sanitat va xifrar en 28.338 el total de morts per coronavirus a Espanya, vuit més que la suma total de dijous. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut onze defuncions en els últims set dies, set de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 247.905 casos confirmats per proves diagnòstiques, 419 més que el total de dijous i 191 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 72 s'han registrat a l'Aragó (on hi ha un brot), 41 a Madrid i 36 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 147 hospitalitzacions i 12 ingressos a UCIs a tot l'estat espanyol.