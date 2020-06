Detenen un conductor ebri circulant temeràriament amb 2 menors a Riudarenes

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Riudarenes un conductor de 52 anys que circulava begut, de forma temerària i amb dos fills menors als seients posteriors. Els agents el van arrestar gràcies a l'actuació de tres policies fora de servei – dos mossos i un policia local de Lloret de Mar - que estaven a l'àrea de pícnic Els Avets situada a l'antiga carretera de Santa Coloma de Farners. Els fets van passar el diumenge 21 de juny pels volts de les nou del vespre, quan els tres agents que no treballaven van veure com, de sobte, molts dels que estaven a la a zona de pícnic començaven a cridar i a córrer per tal d'esquivar el cotxe i evitar que els atropellés el turisme que va aparèixer a gran velocitat.

Aleshores, els tres policies van dedicar-se a protegir els nens que hi havia, ja que el conductor continuava fent accelerades brusques i derrapades. Quan finalment va reduir la marxa, un agents va poder agafar el cinturó de seguretat per evitar que es mogués, mentre un altre li retirava les claus del vehicle per tal que no fugís de nou. Amb el vehicle aturat, els dos mossos i el policia de Lloret van comprovar que a dins el vehicle hi viatjava una dona al seient del copilot i els dos fills menors del conductor. Els agents van retenir l'home per evitar que escapés.