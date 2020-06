El Dipsalut destina un milió i mig d'euros més per fer front a l'emergència social

L'organisme de salut pública de la Diputació, el Dipsalut, augmentarà en 1,5 milions d'euros el pressupost per fer front a l'emergència social derivada de la covid-19, després que l'ens provincnial ja hagi aprovat l'expedient de crèdit extraordinari per al programa «Benestar i comunitat», que desenvoluparà per donar resposta a l'increment de població atesa pels serveis de suport arran de la pandèmia.

Segons recorda la Diputació, el programa «Benestar i salut» té com a objectiu promoure i reforçar aquelles condicions i estils de vida que afavoreixen la salut i el benestar de les persones, que els ajuden a afrontar la pobresa i que contribueixen a reduir les desigultats socials.

Aquesta despesa pressupostària extraordinària del programa, indiquen des de l'ens, pretén donar resposta a l'augment de sol·licituds de serveis socials que hi ha hagut en els últims mesos. Davant la crisi social generada arran de la pandèmia, l'ens supramunicipal vol ajudar a pal·liar a través d'aquestes ajudes, que estan orientades a facilitar recursos i empoderar els col·lectius més vulnerables.

Les ajudes aniran dirigides a ajuntaments, consells comarcals, consorcis i organitzacions no lucratives per cofinançar accions, estratègies, programes, plans o mecanismes que es prioritzin des de les taules territorials. Entre d'altres, aniran destinades a la cobertura de necessitats bàsiques (aliments, higiene, habitatge, subministraments, tractaments mèdics bàsics, accés a les tecnologies de la informació), el suport educatiu (seguiment i suport a infants i joves perquè puguin continuar l'escola, accés al lleure educatiu), l'acompanyament emocional i l'orientació (assessorament i orientació a famílies, suport psicològic, atenció a situacions de violència masclista i violències intrafamiliars, suport a persones cuidadores).



Foment de l'ocupació

També es propiciarà el foment de l'accés i la promoció de l'ocupació (serveis d'ocupació, acompanyament laboral) i l'atenció a persones d'especial vulnerabilitat (famílies de mares amb fills al seu càrrec, gent gran sola, persones en situació irregular que treballaven en el servei domèstic, en serveis de cures o de dependència de l'economia submergida o informal, persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental o d'addiccions). En total, el programa «Benestar i comunitat» tindrà una dotació d'1.875.000 milions d'euros, amb una convocatòria de caràcter extraordinari.