Evacuades quatre persones d'un bloc de pisos d'Olot en cremar-se la cuina d'un dels habitatge

Quatre persones han estat evacuades d'un bloc de pisos d'Olot aquesta passada matinada al declarar-se un incendi en un dels habitatges. En concret, ha estat a la cuina-menjador del 2on 2na de l'Avinguda Rei Jaume II, que connecta amb la Carretera de les Feixes, de la capital de la Garrotxa. L'avís als Bombers ha estat a les 00:21h i al cap d'un quart d'hora s'ha donat el foc per controlat. Dels quatre veïns evacuats, dos han necessitat assistència mèdica per cremades lleus i inhalació de fum. Un cop revisat l'edifici, que té les bigues de fusta, per l'arquitecte municipal, s'ha permès als veïns del primer pis tornar a casa seva.

El foc ha cremat completament la part de la cuina i el menjador de l'immoble, però també ha quedat afectada la resta del pis pel fum. Al domicili hi viuen una família de tres membres, pare, mare i fill. El pis de dalt, on hi viu un veí, també ha quedat afectat pel fum.