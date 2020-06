La Fecasarm creu que Interior permetrà recuperar les pistes de ball

La federació que agrupa els empresaris d'oci nocturn, Fecasarm, ha assegurat que el Departament d'Interior ja té redactat un pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn, i que aquest preveu que es recuperin les pistes de ball de les discoteques, que podrien obrir amb un 75% d'aforament. Ara bé, falta que ho validi Protecció Civil i que ho aprovi el Procicat, continua la patronal, que es mostra esperançada amb aquest pla. El document inclou 18 condicions, com ara tenir un registre de clients i utilitzar sempre mascareta mentre no s'estigui consumint. El secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, ha agraït a la Generalitat que hagi accelerat els tràmits, i espera que aquesta proposta de pla s'aprovi el més aviat possible definitivament.

Aquest document conté 18 condicions, com ara disposar d'una aplicació per traçar clients amb possibilitat d'acceptar condicions sanitàries abans de fer la compra de l'entrada, garantir distàncies en les cues fora del local, disponibilitat de gels hidroalcohòlics, obligatorietat d'utilitzar mascareta a la zona de ball i en tot moment mentre no s'estigui bevent o menjant, i garantir la renovació de l'aire i la desinfecció, entre altres.

Fecasarm té signat des de fa tres anys un conveni amb una empresa que ha desenvolupat un software de gestió d'oci nocturn, que ofereix un sistema de registre d'assistents. Aquests hauran de proporcionar les seves dades i acceptar les condicions sanitàries.