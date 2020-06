L'Ajuntament de Sant Feliu se sent «menystingut» per Educació

El ple de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar dijous al vespre una moció per expressar el seu «rebuig» a la gestió feta pel Departament d'Educació, en un malestar que va més enllà de l'episodi excepcional de la pandèmia de covid-19.

El fet més recent és la intenció de suprimir una línia de P3, una decisió que afectaria de ple el CEIP L'Estació, amb 44 famílies preinscrites, i que faria que més d'una vintena de famílies no poguessin anar a aquesta escola, assenyalada com a primera opció, i es veiessin obligades a desplaçar-se.

Des de l'Ajuntament han enviat cartes al conseller, però «tot són despropòsits», apunta a Diari de Girona l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas. «Ens sentim menystinguts per Educació», va lamentar l'alcalde, qui va titllar el comportament del Departament de «falta de respecte institucional enorme».

La decisió definitiva sobre les línies de P3 per part de la Generalitat se sabrà entre el 6 i 7 de juliol. A més, l'eliminació de grups de P3 no és cap novetat al municipi i això va quedar reflectit en el ple, on es va assenyalar que en dos anys, ja són dues les línies perdudes.

A banda de l'afer de les línies de P3, Motas també lamenta el «desastre de coordinació del Departament» i la manca de recursos que hi destina, com ara deixar-los desemparats en el manteniment de l'escola d'adults, o la gestió de l'escolarització de temps de pandèmia –on els ajuntaments van acabar fent-se càrrec de la distribució de material i ordinadors per a l'ensenyament virtual– com per la manca de concreció pels nous espais per fer classe al setembre.