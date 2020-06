Mor un conductor a l'hospital Trueta després d'un xoc frontal a Massanes

Un conductor ha mort a l'hospital arran d'un accident mortal amb el seu cotxe a la GI-555 a Massanes. L'home va resultar ferit crític ahir en un xoc frontal amb un altre turisme i posteriorment va perdre la vida durant la nit passada al Trueta. La víctima mortal és F.C.J., de 57 anys.

Segons informa el Servei Català de Trànsit, l'accident de trànsit es va produir ahir al migdia a la GI-555, al punt quilomètric 12,8, a Massanes. Aquesta carretera és coneguda com la «segona» carretera de la Vergonya, ja que hi ha molts revolts i té punts negres.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 13.11 hores i, per causes que encara estan investigant, dos turismes van topar frontalment. A conseqüència de la col·lisió, el conductor d'un dels vehicles va resultar ferit crític i va ser traslladat en helicòpter medicalitzat a l'hospital Josep Trueta, on va morir posteriorment. El conductor de l'altre cotxe implicat va resultar ferit greu i va ser traslladat al mateix centre hospitalari.

Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, un helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, el trànsit es va tallar en els dos sentits de la marxa en el tram de l'accident. Quan faltaven nou minuts per a les cinc de la tarda, aproximadament, es va reobrir la via totalment.



12 morts des d'inici d'any

A la província de Girona han mort 12 persones d'accident de trànsit. Aquí s'hi sumen tant els que han tingut lloc en vies urbanes com interurbanes. Aquest mes de juny, han perdut la vida tres persones. Les dues últimes havien tingut lloc en via urbana: a Palamós i Blanes. A la primera població, el dia 10 de juny una jove de 22 anys va morir i tres joves més van resultar ferits en precipitar-se amb el vehicle per un penya-segat a la carretera de la Fosca de Palamós. Mentre que a Blanes, el dia 8 de juny un home de 60 anys va morir a la matinada en un accident de moto a l'altura del número 72 del carrer Sant Pere Màrtir.