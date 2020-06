Territori torna a preparar les obres d'ampliació de la C-32

La Generalitat de Catalunya no es rendeix amb l'ampliació de l'autopista C-32 –entre Blanes, Tordera i Lloret de Mar. Ahir, el Diari Oficial de la Generalitat publicava l'anunci sobre l'estudi d'ampliació i de l'impacte ambiental del nou projecte d'ampliació d'aquesta carretera, el tercer intent en els darrers cinc anys.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va aturar cautelarment les obres d'aquesta infraestructura –que ja s'havien iniciat– el juliol de 2019 després de la denúncia de la plataforma ecologista Aturem la C-32, que advoca per una alternativa que no passi pel paratge del Vilar, com el desdoblament de l'N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva. Fa un any, l'alt tribunal va aturar les obres en considerar que el projecte no comptava amb suficients garanties ambientals i encara ha de dictar sentència per determinar si la Generalitat ha incomplert la Llei del canvi climàtic.

El Departament de Territori va expressar ahir a través d'un comunicat que aquests nous estudis «tenen com a objectiu complementar i completar l'estudi anterior tot introduint diversos conceptes assenyalats pel TSJC i millorant diversos aspectes mediambientals». En la missiva, asseguren que la via serà «lliure de pagament» i que s'han contemplat quatre traçats alternatius –que oscil·len entre els 81 i els 109 milions d'euros– que contemplen millores ambientals. Des de la Generalitat, defensen que la infraestructura és necessària per «millorar l'accessibilitat a la Costa Brava sud i donar continuïtat a la C-32». En aquest nou document també s'estudia no fer l'ampliació. Tot i així, la proposta que és «més idònia» segons l'informe és la mateixa que en els estudis anteriors.

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha manifestat en diverses ocasions la «necessitat» de realitzar aquesta infraestructura, una postura que també defensaven els seus predecessor, Josep Rull i Santi Vila.



Compareixença al Parlament

La CUP va demanar ahir la compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la comissió del ram del Parlament perquè expliqui el projecte de perllongament de l'autopista C-32 des de Tordera fins a Lloret de Mar després de conèixer la publicació del projecte. Els cupaires volen que aclareixi l'ampliació de la via, ja que consideren que no es compleix cap garantia ambiental.

A més, van recordar que el TSJC ha suspès dues vegades el projecte per vulnerar la Llei de canvi climàtic. La diputada de la CUP Natàlia Sánchez va criticar que les obres comportaran ingressos per a Abertis.

En un comunicat, els anticapitalistes demanen que Territori aclareixi quin ha estat el cost del projecte i insisteixen que s'expliqui com queda la situació contractual amb la concessionària de l'autopista, Abertis. També qüestionen com es finançarà l'obra: «L'anterior conveni signat al 2015 per l'exconseller Santi Vila queda sense efecte per impossibilitat compliment calendaris pel retorn de la inversió?».

Els ecologistes titllen d'«indignant» el projecte. El portaveu d'Aturem la C-32, Joan Mora, assegura que els ha xocat aquesta reacció perquè consideren que és «totalment contrari» als objectius de l'Agència de la Natura, que fa uns dies va aprovar el Govern.