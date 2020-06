Veïns de les urbanitzacions de Sils volen mesures per frenar les ocupacions

El grup d'Independents de Sils (IpS) i els veïns de les urbanitzacions de les Mallorquines, Vallcanera i les Comes demanen solucions a l'equip de govern per prevenir més ocupacions de cases. Des d'IpS manifesten que durant el confinament s'han produït situacions perilloses, com per exemple, que un grup de veïns trenqués el confinament per frenar un intent d'ocupació. El grup polític manifesta que «els ocupes es van cedint les cases, canvien el pany i després es passen les claus, de manera que s'endarrereix el procés administratiu per expulsar-los».

El grup dels comuns apunta que el problema rau en que moltes d'aquestes ocupacions «no tenen un perfil social»: «Genera preocupació perquè el perfil d'ocupes que hi ha no són perfils familiars», apunta la regidora de l'oposició, Cristina Simó.



Situacions d'inseguretat

El president de l'Associació de Veïns de les Comes, Javier Sanguino, explica que «d'ençà que va començar el confinament hi va haver ocupacions que es van impedir i altres no». Sanguino afegeix que el marc legal impedeix expulsar-los de les cases: «Quan veiem un intent d'ocupació, truquem a la policia, ve, identifica als autors i se'n va. Vivim amb indignació perquè són persones que no viuen en situacions precàries sinó que es passen les vivendes els uns als altres». Els veïns s'organitzen amb grups de whatsapp per alertar-se en cas de veure intents d'ocupació.

La presidenta de l'Associació de Veïns de Vallcanera, Maria Ribas, afegeix que «a vegades som els veïns els que aturem les ocupacions però no sempre és fàcil. La llei permet que no s'hi pugui fer res. No vivim amb por però a ningú li agrada perquè al final, doncs, punxen la llum, etcètera». Segons la veïna, actualment hi ha una vintena de cases ocupades: «El gran problema que tenim és que hi ha moltes segones residències i cases que són de bancs i fons voltors».

L'alcalde, Eduard Colomé, apunta que cal «prudència» perquè no vol que es produeixin situacions com les de Llançà: «Tenim els recursos que tenim, i hi estem treballant. S'han produït episodis concrets d'ocupacions però no crec que estiguem davant una situació d'alarma, perquè fa anys que desgraciadament ens trobem amb aquest problema». Colomé insisteix que les ocupacions «també es produeixen a la comarca» i afegeix que «treballem amb mesures de prevenció per informar els propietaris perquè reforcin les mesures de seguretat».