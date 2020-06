Les cases de turisme rural gironines allargaran la temporada d'estiu fins a l'octubre per la forta demanda

Les cases de turisme rural de les comarques de Girona allargaran la temporada d'estiu fins ben entrada la tardor. El motiu és la forta demanda que han rebut aquests negocis, especialment les cases independents –la que es lloga sencera i que no va per habitacions–. De fet, des de l'Associació de Cases Rurals de Girona Costa Brava-Pirineu asseguren que el nombre de reserves és superior al de l'any anterior, gràcies a l'aposta del turisme de proximitat. En aquest sentit, l'entitat reconeix que s'han produït cancel·lacions com a conseqüència de la pandèmia, però assenyalen que es tracta del sector relacionat amb el turisme que millor sortirà de la crisi sanitària i econòmica.

Llogar una casa de turisme rural amb piscina a les comarques de Girona durant l'estiu és complicat. El coronavirus ha fet replantejar les vacances de molts ciutadans que aquest cop han decidit passar els dies lliures en aquests establiments. De fet, des de l'Associació de Cases de Turisme Rural Girona Costa Brava-Pirineus asseguren que allargaran la temporada fins a l'octubre. I és que alguns negocis ja han omplert el juliol, l'agost i tenen gairebé ple el setembre.

La gerent de l'associació, Tere Vilà, explica que malgrat que tot va quedar aturat de cop per la pandèmia, a partir del maig van començar a rebre les primeres reserves, però ha estat aquest mes de juny, amb la desescalada, que s'ha disparat la demanda.

"Ja hi ha molta gent que està reservant pels mesos de tardor, i el ritme segueix pujant de manera important", destaca Vilà, que dona per fet que les cases de turisme rural serà un dels sectors dels relacionats amb el turisme que "sortirà millor de la crisi".

Una de les particularitats ha estat l'increment de demanda de clients que venen de les comarques de Girona. "Hem vist gent de la Bisbal anant a Ripoll, o gent de Puigcerdà que passava uns dies a l'Alt Empordà", explica la gerent.



El lloguer d'habitacions "va més lent"

Les cases de turisme rural que no lloguen tot l'espai, sinó que ofereixen habitacions i àpats, en canvi, no tenen la mateixa demanda. De totes maneres, Vilà espera que a l'estiu aquests negocis "treballin bé", ja que l'oferta de cases rurals és limitada. La Marta Sánchez és la copropietària del Mas Masaller de la Bisbal d'Empordà, a tocar de les Gavarres i explica que en el seu cas treballen amb públic estranger aquesta època de l'any, ja que la casa està situada en un entorn rural i apartat, però a un quart d'hora amb cotxe de llocs de costa com Calonge o Palamós. Reconeix que els costa reactivar-se després de l'aturada, però confien en què hi hagi una aposta pel turisme de proximitat.

"El mes de juliol per a nosaltres era bo pel client estranger, i ara confiem amb les famílies que venen amb nens i que busquen un servei on se'ls serveixi els àpats, i no haver-se'n de preocupar", remarca.

En aquest sentit, Tere Vilà destaca que i ha hagut un 28% de reserves de persones de fora de l'estat espanyol que no l'han anul·lat a l'espera de si la situació els permet viatjar.



Turisme de seguretat

Des de l'Associació de Cases de Turisme Rural Girona Costa Brava-Pirineus destaquen que ofereixen les "màximes mesures de seguretat", tant en el lloguer de cases independents com en el d'habitacions. En aquest sentit, recorden que són negocis amb habitacions reduïdes i allunyats de nuclis urbans, fet que evita grans aglomeracions.

A més, tots els negocis han hagut de prendre les mesures de seguretat necessàries per reduir el risc de contagi per coronavirus. "La mascareta, la distància, la neteja de mans o la desinfecció són temes molt importants, però sobretot posem èmfasi en el sentit comú perquè tant els hostes com els propietaris estiguin tranquils", remarca Vilà.