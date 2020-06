Catalunya registra gairebé 200 contagis nous i vuit defuncions

Les funeràries catalanes han reportat vuit noves morts per COVID-19 a Catalunya en l'actualització d'ahir, el mateix nombre de defuncions que en l'últim balanç del Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes per coronavirus a Catalunya en 12.549. A banda, s'han detectat 193 nous casos positius testats –30 més que divendres– i ja en són 71.220. D'entre les víctimes, 6.849 persones han mort en hospitals o en centres sociosanitaris –tres més–, 4.097 ho han fet en una residència –dues més– i 795 al domicili –el mateix nombre–, mentre que les no classificades per falta d'informació són 808 –tres més–.



Les noves víctimes, a Barcelona

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 4.240 persones –quatre més que en l'últim balanç–, entre positius i sospitosos, 2.341 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.321 en residències, 281 en domicilis i 297 no classificats. A la regió metropolitana nord, hi ha hagut 2.887 morts (mateixa xifra que fa 24 hores), 1.571 en hospitals i sociosanitaris i 1.046 en residències, a banda de 128 no classificats i 142 en domicilis. La xifra total de morts per coronavirus a la regió metropolitana sud és de 2.349 –quatre més– i de 1.571 a la Catalunya Central –els mateixos–. Es mantenen inalterables les víctimes a les regions sanitàries de Girona (808) el Camp de Tarragona (399), Lleida (210), les Terres de l'Ebre (45) i a l'Alt Pirineu i Aran (30). Els augments més destacats de nous positius de COVID-19 s'han produït a Lleida (3.200, 68 més), la regió metropolitana nord (17.372, 32 més) i la regió metropolitana sud (13.195, 32 més).

D'altra banda, Sanitat xifra en 28.341 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que la suma total de divendres. Segons l'últim informe del ministeri, hi ha hagut 13 defuncions en els últims set dies, cinc de les quals a Castella i Lleó i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 248.469 casos confirmats per proves diagnòstiques, 564 més que el total de divendres, i 191 diagnosticats el dia previ, els mateixos. D'aquests, 72 s'han registrat a Catalunya, 36 a Madrid i 28 a l'Aragó. En l'última setmana hi ha hagut 150 hospitalitzacions i 17 ingressos a UCIs a tot l'Estat espanyol.