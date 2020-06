Màxima alerta pels nous brots

Repunt a la Vall d'Aran. Set contagis a la comarca, sorgits arran d'una barbacoa, s'afegeixen al brot d'una residència a Lleida amb l'amenaça viva dels focus de la Franja. Catalunya ja treballa davant d'una possible segona onada de pandèmia al setembre.

Fa dies que els brots de COVID-19 estan apareixent progressivament a gran part de l'Estat espanyol. Concretament, les comunitats autònomes afectades pel ressorgiment del virus ja en són onze, i entre aquestes hi ha Catalunya.

A mitjans de la setmana passada, Salut va detectar un brot de coronavirus al geriàtric Castrillón de Lleida, després que tretze residents i cinc treballadors donessin positiu i alguns d'ells s'haguessin d'hospitalitzar. De fet, segons la directora del centre, el brot es va originar arran d'una de les visites de familiars, permeses des de la fase 2 en els centres que no han estat afectats pel virus.

Tot i que la Generalitat va afirmar que aquest brot estava controlat, la Regió Sanitària de Lleida té altres focus d'inestabilitat que manté la població en alerta màxima. En un hotel de la capital s'hi allotjaven 42 persones en règim d'aïllament, majoritàriament temporers de la fruita, set dels quals van donar positiu per COVID-19. Així mateix, en una granja escola de Juneda habilitada com a residència de temporers també es van detectar 24 persones contagiades. Malgrat tot, el motiu de preocupació més gran per als lleidatans és l'augment de brots comptabilitzats a la Franja de Ponent i que els podria acabar afectant. Quatre comarques aragoneses han retrocedit a la fase 2 per aquest motiu.



Lleida no retrocedirà

Tot i el repunt de contagis detectats l'última setmana a Lleida i la proximitat amb la Franja d'Aragó, la consellera de Salut, Alba Vergés, va descartar fer retrocedir la regió sanitària a la fase 2. D'altra banda, sí que reforçaran l'atenció a la zona davant el repunt de contagis. En aquest sentit, Vergés va explicar que tornaran a habilitar l'hotel Nastasi de Lleida per poder aïllar les persones sospitoses d'haver-se contagiat i garantir que fan un «correcte aïllament». Vergés també va explicar que demanarà al govern d'Aragó que es posi en contacte amb els empresaris agraris de la Franja perquè evitin, en la mesura que sigui possible, que els seus treballadors puguin desplaçar-se cap a Lleida, tot i la proximitat entre les dues zones.

Segons les darreres dades actualitzades per Salut, dels gairebé 200 nous casos notificats per coronavirus, setanta pertanyen a la Regió Sanitària de Lleida, un 36% aproximadament. S'haurà de veure si, malgrat l'augment considerable de nous casos, es pot mantenir realment la zona sota control.



Brot a la Vall d'Aran

D'altra banda, segons informava ACN divendres a la nit, set persones van donar positiu de COVID-19 a la Vall d'Aran després d'haver participat en una barbacoa a la comarca. Serien els dos casos nous que va anunciar dimarts el Conselh Generau d'Aran i els cinc fet públics dijous.

Finalment, la resta d'autonomies que han registrat brots en els últims dies són Castella i Lleó (sis), Andalusia (cinc), les Canàries (de moment un i només per casos importats), el País Basc (un), Navarra (dos), Galícia (un), Múrcia (un), el País Valencià (un), Extremadura (un). A Madrid no s'ha detectat cap brot important, però més de 30 residències han suspès les visites perquè tenen algun positiu diagnosticat.



Segona onada al setembre

Salut treballa per a la contenció d'una eventual segona onada de la pandèmia a Catalunya al setembre d'«una certa intensitat». Els motius serien les males pràctiques en la desescalada i l'arribada del turisme, segons explicava Marc Ramentol, director general de Professionals de la Salut de la Generalitat, en una entrevista a TV3. Salut ha doblat en tres setmanes el material sanitari emmagatzemat per fer front a la COVID-19 i va dir que el sistema sanitari «està preparat» per afrontar un rebrot en qualsevol moment.