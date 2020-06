Els parcs aquàtics de Platja d'Aro i Lloret reobren en una «temporada estranya»

Dos dels principals parcs aquàtics de les comarques de Girona –Aquadiver de Platja d'Aro i Water World de Lloret de Mar- han començat a rebre els primers clients de la temporada. Ho han fet quatre setmanes més tard del previst per culpa de la pandèmia i sota importants mesures de seguretat. En concret, els banyistes han de respectar la distància de seguretat a les cues que es formen en algunes de les atraccions, i també s'ha reduït l'aforament de les piscines. A més, a l'entrada es pren la temperatura als usuaris. La relacions públiques de l'Aquadiver, Rocío Román, explica que esperen una «bona afluència» del turisme local, però reconeix que es tracta d'una temporada estranya», marcada per la pandèmia.

Desenes de persones esperaven a la porta de l'Aquadiver a les deu del matí d'ahir en l'obertura del parc al públic. Una imatge poc habitual en altres estrenes, però que aquesta vegada no va sorprendre els responsables de la instal·lació. I és que el coronavirus ha obligat a ajornar tres setmanes l'obertura del parc de Platja d'Aro, i quatre el de Water World de Lloret de Mar, gestionat per la mateixa empresa.

La cap de relacions públiques d'Aquadiver, Rocío Román, va explicar que normalment els inicis eren «més tranquils» ja que engegaven quan encara hi havia escola. A més, Román va reconèixer que es tracta d'un any «estrany» i espera que el públic «respongui» malgrat la por que suposa el virus. De fet, des d'Aquadiver han dissenyat mesures especials per tal d'evitar els contagis. D'entrada, abans d'accedir al recinte tots els usuaris passen un control de temperatura, i tenen un dispensador de gel hidroalcohòlic per netejar-se les mans.

Un cop a dins, les cues de les atraccions estan senyalitzades al terra, per tal de mantenir les distàncies de seguretat. A més, també s'ha reduït l'aforament de les piscines, fins i tot en aquelles de grans dimensions, com la d'onades.

De la mateixa manera, s'han separat les taules de la zona de restauració per garantir els dos metres de seguretat entre elles. La responsable del parc va recordar que també s'ha augmentat la desinfecció dels espais, sobretot les dutxes i els lavabos per garantir la seguretat de tots els visitants.

L'Anabel i l'Iva són dues de les mares que no s'han volgut perdre l'inici de temporada. Van explicar que ja han comprat l'abonament especial per als seus fills. «Ho estaven esperant amb devoció. Cada vegada que passàvem per la carretera amb el cotxe i veien les atraccions ens demanaven quan obririen», va dir l'Anabel.

Per la seva banda, l'Iva es mostrava «convençuda» que no hi haurà problemes per tal d'evitar contagis. «Confiem en què l'Aquadiver ha pres les mesures de seguretat adients i venim amb tota tranquil·litat», va remarcar.



A l'espera del públic de fora

Román va lamentar que el client estranger no pugui venir encara. La responsable de relacions públiques recorda que es tracta de la meitat dels que passen per l'Aquadiver a final de temporada i, per tant, suposen un ingrés molt rellevant per l'economia del parc. Amb tot, Román es mostra confiada que la ciutadania «no deixarà de venir».