Principi d'acord per obrir les fronteres de la UE a 15 països l'1 de juliol

Els Vint-i-set ja tenen un principi d'acord sobre els criteris epidemiològics que han de complir els països tercers als ciutadans dels quals permetrà viatjar a la UE a partir de dimecres, 1 de juliol, quan el bloc comenci a obrir de manera limitada a una quinzena de països la frontera exterior que va tancar al març per contenir la propagació del coronavirus.

La «prudència» del bloc davant els riscos que suposa reprendre el trànsit amb tercers països en el context de contenció de la pandèmia i els dubtes respecte a la «fiabilitat» de les dades epidemiològiques proporcionades per països que se situen dins dels índexs de la UE han pesat en una negociació in extremis que no conclourà formalment fins poques hores abans de la reobertura anunciada.

Divendres els ambaixadors dels Estats membres van arribar a un «text de compromís» sobre els criteris per triar quins països podran reprendre el trànsit amb la UE. Aquesta proposta inclou una primera llista de quinze països autoritzats, entre ells la Xina, el Marroc i Austràlia, però que deixa fora per por a nous brots a la majoria, inclosos Estats Units, Rússia i el Brasil. No obstant això, les delegacions van veure necessari consultar amb les capitals les posicions de cada Estat membre, de manera que se'ls va donar de termini fins a les sis de la tarda d'ahir per presentar comentaris o reserves a el text.

Tot i que «no tots els Estats membre han respost» dins del termini i seran necessàries algunes «consultes més» avui, després d'analitzar les posicions que sí que han arribat a temps la presidència de torn de la UE compta amb llançar el procediment formal per a l'adopció d'aquest acord el dilluns.

Això és possible perquè encara que el control de les fronteres és una competència dels estats membres, la decisió en aquest cas s'ha de prendre per majoria qualificada ja que afecta polítiques comunes com la lliure circulació i els visats, per la qual cosa pot tirar endavant encara sense el suport unànime dels 27.

La llista de països els ciutadans dels quas seran els primers en poder entrar a la UE inclou a Algèria, Austràlia, Canadà, Japó, Montenegro, Marroc, Nova Zelanda, Rwanda, Sèrbia, Corea de Sud, Tailàndia, Tunísia, Uruguai, Geòrgia i la Xina, segons fonts europees, que, precisen, en el cas de la Xina l'aixecament del veto estarà subjecte a reciprocitat.

Es tracta d'una primera relació de països, que es revisarà periòdicament -probablement cada dues setmanes- per alinear-la en cada moment amb la situació sanitària.

Amb ella, no només en queden fora de la primera fase Estats Units, Rússia, Brasil o Argentina, la situació epidemiològica no dona garanties, sinó que la llista també exclou la majoria dels Balcans occidentals tot i que la Comissió Europea va demanar que se'ls inclogués, i tampoc apareixen altres països amb nivells d'infecció similars a la UE, com Cuba, Uruguai, Costa Rica, Nicaragua o Veneçuela.

En qualsevol cas, el compromís dels Estats membres és basar-se en criteris «epidemiològics clars» que permetin delimitar la llista en funció de qüestions sanitàries i científiques i no com a conseqüència de decisions polítiques, de manera que la frontera es comenci a obrir a països en on l'abast de la pandèmia es trobi en «els nivells de la UE».

Per això, la recomanació demana que els elements per decidir quins països tenen carta blanca per entrar es basin en el nombre d'infeccions per cada 100.000 habitants durant els últims catorze dies, en la tendència de nous casos durant el mateix període en els catorze dies anteriors i la capacitat d'aquests països per traçar, contenir i tractar possibles nous brots.