Ahir es va produir una esllavissada al camí de ronda de Tossa de Mar, concretament a la zona de la urbanització de la Martossa, segons van informar els Bombers via Twitter. Per sort no es van haver de lamentar ferits, però vuit persones van quedar aïllades a la platja de Porto Pi. Els Bombers les van haver d'evacuar de la zona amb barca i es van tancar els accessos a la cala.