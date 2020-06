Volar en globus: mascaretes, desinfecció i mampares

Les empreses que ofereixen vols en globus també han incorporat mesures de seguretat de la covid-19. Després de tres mesos aturats, comencen a reprendre l'activitat amb mesures com l'ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, o la desinfecció de vehicles i cistelles. És el cas de Vol de Coloms de Santa Pau que des de mitjans de juny han aixecat de nou els globus incorporant, a més, unes mampares de plàstic a la cistella. Les ha dissenyat l'empresa fabricant de globus d'Igualada, Ultramagic. La directora d'operacions de la companyia, Neus Lladó, ha explicat que, malgrat no ser obligatòries, hi ha empreses ho han demanat perquè «donen més seguretat» als clients.

Fa poc més d'una setmana que aquesta empresa de la Garrotxa ha reprès l'activitat. L'estat d'alarma també va obligar a abaixar la persiana i ara han començat a «mig gas». El propietari de l'empresa i pilot, Antoni Colom, explica que han començat amb un o dos vols per dia (en temporada alta volen fins a cinc globus) i la previsió és anar incrementant l'activitat a poc a poc però sense ocupar al 100% les cistelles per donar més sensació d'espai (la normativa no els obliga a reduir l'aforament).

Turisme de proximitat

L'empresa, dedicada als vols en globus des del 1992, ha hagut de presentar un ERTO però confia anar incorporant els sis treballadors que té a plena jornada mica mica. El turisme estranger, sobretot francès, només representa entre un 10 i un 20% per al seu negoci i confien que el turisme de proximitat compensi la davallada.

Els vols en globus es regeixen per la normativa aeronàutica i, per tant, tal i com passa amb els avions, no és obligatori mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig mentre s'està volant. Sí que és d'obligat compliment l'ús de mascareta i el rentat de mans així com la desinfecció dels vehicles i cistelles.

Mentrestant, Ultramagic ha reprès l'activitat des de fa unes setmanes. L'empresa va cessar temporalment l'activitat i va demanar un ERTO arran del doble confinament de la Conca i com a mesura de seguretat dels treballadors. El taller, però, va continuar actiu perquè van participar en un projecte de fabricació de mascaretes.

Actualment «costa una mica més» que entrin comandes però actualment estan a "ple rendiment" amb les que han quedat endarrerides per l'aturada d'activitat de la covid-19.