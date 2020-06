Campanya per fomentar el turisme de proximitat amb fotos icòniques de la Costa Brava als busos

La vila vella de Tossa de Mar, el front marítim de Cadaqués, les ruïnes d'Empúries, el Museu Dalí de Figueres, la catedral de Girona i platges i cales com les de Calella de Palafrugell, l'Estartit, Lloret o Palamós. Generalitat, Patronat de Turisme, ajuntaments i Moventis Sarfa impulsen una campanya per atraure turisme de proximitat. Una vintena de busos llueixen fotos icòniques de llocs emblemàtics de la demarcació.

La campanya s'adreça específicament a l'àrea metropolitana de Barcelona. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha afirmat que el turisme local aquest any serà clau per pal·liar la davallada de visitants estrangers, com ara els creueristes que aquest any no faran cap escala als ports de Palamós i Roses.

