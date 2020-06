Ciutadans demana més efectius de Mossos d'Esquadra a la Jonquera

Jean Castel, diputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, va sol·licitar un augment d'efectius de Mossos d'Esquadra i dotar-los d'unitats canines antidroga a la Jonquera a la Comissió d'Interior celebrada divendres al Parlament. «La Jonquera és un municipi atemorit i amb inseguretat constant i diària i cal reforçar el nombre d'agents que moltes vegades es veuen en minoria davant d'aldarulls i queden exposats al perill», va denunciar Castel. El diputat va posar de manifest l'augment «d'ocupacions d'immobles per cometre il·lícits al seu interior» i la inseguretat al municipi alt-empordanès. Castel va insistir en la necessitat d'augmentar els efectius a la zona per tal de posar fi a la delinqüència organitzada a «escala internacional dedicada al tràfic de drogues, la immigració irregular i el proxenetisme». La proposta va ser aprovada per unanimitat.