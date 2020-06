Les comarques gironines se sumen a la celebració del dia de l'Orgull LGTBI

Les comarques gironines no van ser una excepció i es van sumar ahir a la celebració del dia de l'Orgull LGTBI amb diverses activitats. La ciutat de Girona va acollir una manifestació que va sortir a les dotze del matí de la Plaça del Vi, mentre que dissabte al matí hi va haver un vermut popular i una pintada d'un pas de vianants a la Plaça de l'Assumpció. Dissabte a la nit, el cafè-llibreria Somiatruites va acollir la presentació de les darreres obres de la jove novel·lista Mònica Argila i el dibuixant Sebas Martin.

Sant Feliu de Guíxols també es va sumar a la celebració del 28-J amb múltiples actes i iniciatives per a reivindicar la igualtat i defensar i garantir els drets del col·lectiu LGTBI. La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Laura Serrano, va parlar del conjunt d'accions que es van portar a terme al llarg del dia.



Dues pintures

«S'han pintat dos New Jersey per tal de fer visible la diversitat a múltiples llocs de Sant Feliu», va explicar l'edil, tot afegint que «diferents persones de l'administració i la ciutadania van participar en la gravació d'un vídeo mentre es pintaven els blocs de formigó en qüestió». Es tracta d'una iniciativa «organitzada pel servei LGBTI de Barcelona per mostrar al món que Catalunya és una terra acollidora per a totes les persones», va assenyalar Serrano.

La regidora d'Igualtat també va relatar que, com cada any, «s'ha proposat il·luminar durant una setmana l'Arc de Sant Benet amb els colors de l'Arc de Sant Martí». Com a novetat, Laura Serrano va explicar que enguany s'ha organitzat una taula rodona «entre l'administració i la ciutadania» que va comptarà amb la col·laboració de «la primera associació LGBTI de la comarca del Baix Empordà». Es va tractar d'un acte coordinat entre els tres SAI (Serveis d'Atenció Integral) de la comarca, conjuntament amb l'entitat Fem Poble (Platja-Castell d'Aro-S'Agaró).

Paral·lelament, a Blanes es van impulsar diverses accions que culminaran avui amb la inauguració dels Bancs per la Diversitat Sexual i de Gènere, en què hi participarà l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa Fernández; la regidora d'Acció Social i Igualtat, Marian Anguita Ferrer; i la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Marta Mata i Solsona. A més, Blanes també va participar en la gravació de l'esmentat vídeo al conjunt de Catalunya.