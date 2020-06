Després de confinar-se, «qui vol estar tancat en un 'escape room'?»

Organització del sector. Unes 300 empreses d'«escape rooms» de tot Espanya s'organitzen per primera vegada per afrontar la reobertura després de la pandèmia i es reivindiquen com a activitat d'oci, tot i que també n'hi ha a la província que no s'atreveixen a obrir. D'altres opten per reinventar-se: un «escape room» a l'aire lliure per Girona.

El sector dels escape rooms (joc d'escapada) ha reprès l'activitat després de l'aturada per la covid-19 i, per primera vegada, més de 300 empreses de tot Espanya –superen les 2.000 sales– s'han organitzat com a col·lectiu per adaptar conjuntament els protocols i fer front a la reobertura. A la província, n'hi ha que ja ho han fet, com el Xarai Experience a Palafrugell, que ja tenen grups des del 22 de maig, o Llisquets, a Llagostera, des d'aquest 22 de juny. De moment, s'han acabat les colles d'una vintena de participants, i ara només hi ha disponible el joc per a grups reduïts, fins a 8 persones, tots amb mascareta (excepte pels més petits). També desinfecten els espais entre grup i grup i el gel hidroalcohòlic ja és, com a tots els negocis, l'acompanyant indispensable.

Però les mesures i la normativa, apunten des del col·lectiu, no estan ben adaptades al cas concret dels jocs d'escapada, ja que actualment està inclosa en el mateix sac dels casinos i, per aquest motiu, el retorn postcovid ha impulsat que per primera vegada els escape rooms s'organitzessin com a sector. «L'administració no sap com classificar-nos», apunta a Diari de Girona Marc Sureda, de l' escape room llagosterenc.

«Ens hem organitzat degut a la necessitat de fer-nos veure i lluitar junts per unes condicions més clares per al nostre sector», assenyala Esther Beyret, de Xarai Experience. «Som oci, però amb unes característiques molt específiques, així que no podem acontentar-nos a seguir les indicacions generals que ens donen», explica.



Covid-19, joc d'escapada real

No tots obriran, però. El confinament ha estat un escape room (joc d'escapada) difícil de superar i desxifrar-ne les pistes –el que estava permès i el que no a cada moment–, tot un repte: si es pot sortir del municipi amb cotxe però no per fer esport, si pots fer esport però no a qualsevol hora, si hem de portar mascareta dins el cotxe, però, ep, en fase 2 podem ser dos dins el cotxe? i quatre? Fins i tot hem tingut el president Pedro Sánchez i el seu equip de govern com a game master, que als escape rooms és el guia o mestre de cerimònies que explica el funcionament del joc.

Ara que ja hem deixat enrere el laberint de fases, sembla difícil pensar que aprofitarem el marge de llibertat de «la represa» estiuenca per tornar-nos a tancar en una sala i buscar-ne la sortida i això ha fet que alguns establiments no s'atreveixin a tornar a obrir, com és el cas de l' escape room gironí Travelers, amb dos locals inaugurats fa dos anys i mig i un any, respectivament.

«Obrir ara a l'estiu, que és temporada baixa per nosaltres... hem deixat el joc», lamenta a aquest diari Donald Irvine, emprenedor de Travelers. «Després del confinament, qui vol estar tancat en un escape room?», qüestiona. Segons va explicar Irvine, després de dos mesos sense facturació no es van veure en cor de posar més diners per reengegar-lo de nou amb restriccions sanitàries.



Reinventar-se a l'aire lliure

La ressaca de la pandèmia s'ha convertit en un escenari idoni per reinventar el concepte i traslladar-lo a l'aire lliure. En aquest sentit, Xplore Girona engega dimecres un escape room urbà que es desenvolupa en dues hores a la ciutat de Girona, pel Barri Vell, per a grups d'entre 4 a 10 persones. La fórmula ja existia a Barcelona, per exemple, però sense la força dels escape rooms tradicionals. Ara, en canvi, són una oportunitat.

«És entre una gimcana i un escape room. A partir d'una carta, hi ha un enigma que s'ha de resoldre i sis portes que has d'obrir al call jueu», van explicar fonts de l'empresa. El joc està basat en el llibre Les set portes del Call. «És una molt bona manera d'evitar el contagi perquè no estàs tancat. També donem l'opció que la persona s'ho pugui fer ella mateixa, sense necessitar la presència de cap guia, només telemàticament», assenyalen.