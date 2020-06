L'Ajuntament de Ripoll destinarà «tots els recursos i esforços possibles» per evitar que Tensión Téxtil tanqui

L'Ajuntament de Ripoll assegura que destinarà "tots els recursos i esforços possibles" per evitar que l'empresa Tensión Téxtil hagi de tancar portes després que un incendi, provocat per un llamp el passat dia 20, hagi calcinat una de les naus.

A través d'un comunicat, recorda que l'empresa, ubicada a la colònia Agafallops, és "un referent de la indústria tèxtil catalana" i l'única "de notable importància que ha sobreviscut a les diferents crisis que ha patit aquest sector". Per aquesta raó, anuncia la voluntat de contribuir perquè l'empresa "es pugui mantenir al municipi". I és que, després del foc i com a conseqüència dels desperfectes, l'empresa no ha pogut recuperar l'activitat.