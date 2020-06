Llagostera rep un premi extraordinari a l'eficàcia comunicativa

L'Ajuntament de Llagostera rebrà, juntament amb els municipis de Centelles, Viladecavalls i l'Aldea, el premi extraordinari a l'eficàcia comunicativa que distingeix els webs municipals «on la informació és particularment accessible, intel·ligible i llegible».

El premi creat enguany per primera vegada pel grup de recerca Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència (ComSET) de la Universitat Autònoma de Barcelona, s'atorgarà en el marc dels segells Infoparticipa, on Llagostera assoleix, per quart any consecutiu, el 100% de compliment dels 48 indicadors que avaluen la qualitat de la informació que es publica des del web municipal.

Des del 2015, el segell Infoparticipa incorpora indicadors adaptats a la Llei de Transparència.