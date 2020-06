Primeres retencions a les carreteres d'accés a la costa

Aquest cap de setmana s'han produït les primeres retencions d'aquest estiu en algunes carreteres d'accés a la Costa Brava, un indici més que la represa de l'activitat turística, encara que lenta, s'està produint. De fet, ni el cap de setmana passat, primer que es podien produir moviments entre províncies després del confinament per la covid-19, ni en ocasió de la revetlla de Sant Joan, es van produir problemes de trànsit com els d'ahir i dissabte.

Les primeres retencions es van registrar dissabte al migdia a l'altura de Santa Cristina d'Aro en sentit est. Cues de fins a 7 quilòmetres per arribar a les platges de Palafrugell, Palamós i Platja d'Aro, de les més concorregudes els estius. El mateix escenari es va repetir ahir al migdia, amb retencions de fins a 5 quilòmetres a Llagostera, en direcció Palamós.

Fins aquest cap de setmana, no s'havien registrat aquestes retencions habituals de la majoria de caps de setmana d'estiu. En previsió, el Servei Català de Trànsit va tallar els ramalls d'enllaç a Platja d'Aro, deixant com a única sortida al municipi la de l'altura de l'Aquadiver, i a Cassà de la Selva va marcar els carrils d'incorporació.

Tot i aquestes mesures, ahir a la tarda es van registar congestions a la C-31, entre Platja d'Aro i Llagostera. Més de 9 quilòmetres de retencions a l'autovia, amb circulació lenta i aturades. També es van registrar retencions a la carretera de sortida de Llançà, a la incorporació de l'N-260, i a l'N-II, a l'altura de Figueres. Al voltant de les 8 del vespre, la C-35, autovia que enllaça la Costa Brava amb l'AP-7, també va registrar 3 quilòmetres de retencions en direcció sud, a l'altura de Vidreres.





Botigues plenes, hotels buits

Tot i que les platges i els establiments costaners, com botigues o restaurants, hagin notat l'augment de visitants a la costa, molts hotels i allotjaments turístics encara no es veuen amb cor d'obrir. És el cas de l'hotel Horitzó de Blanes, que davant la manca de reserves ha decidit mantenir les portes tancades. Montse Sicra, directora de l'establiment, ha destacat que «ja estem prou tancats ara mateix per arriscar-nos a obrir i perdre més diners». Obrir un hotel en les situacions actuals, explica, es tradueix en un augment de les despeses per la neteja i desinfecció constant que suposa, ja que, tal com assegura Sicra, «l'hotel és el més conflictiu de tots els establiments turístics».

El risc de contagi dins l'allotjament és un altre dels factors que fan que l'obertura d'aquest hotel es vegi en dificultats: «Si s'infecta un client o algú del personal ja pots tancar les portes per sempre, el risc és molt alt», lamenta la directora. Tot i tenir a la vista alguna reserva puntual durant el mes de juliol, Sicra encara dubta si l'hotel Horitzó podrà oferir el seu servei habitual a aquestes persones que han demanat habitació, ja que són totes estades d'una nit que suposarien «despeses molt elevades». També puntualitza que les persones que s'han interessat a allotjar-se a l'establiment són totes de l'Estat espanyol i que, de moment, no han tingut constància dels turistes estrangers que estan acostumats a allotjar.

En canvi, altres establiments turístics de Blanes són més optimistes i sí que han obert. L'hostal Miranda ho va fer fa aproximadament una setmana i tal com assegura el seu propietari, Jordi Esgleas, va tenir una ocupació «prou satisfactòria» durant els primers dies d'obertura. «El pic més gran va ser per Sant Joan, quan gairebé tenia totes les habitacions ocupades», assegura. Lamenta, però, que aquesta alta ocupació s'ha anat veient disminuïda a mesura que han anat passant els dies. Tot i això, accepta sentir-se molt optimista amb la temporada d'estiu i l'inici del mes de juliol: «Espero que a la que puguin venir més turistes cap aquí s'augmentin les reserves», citava el propietari de l'hostal Miranda, amb clients sobretot de la zona, i alguns (pocs) de França i Alemanya.