Salut notifica una nova mort en un geriàtric de la Regió Sanitària de Girona i les defuncions en aquests centres s'eleven a 246

El departament de Salut notifica una nova mort en un geriàtric de la Regió Sanitària de Girona en el seu últim balanç. Amb aquesta, les defuncions en residències de la gent gran gironines ja s'eleven a 246.

Amb la nova víctima mortal, a la Regió de Girona el nombre de defuncions per coronavirus ja ha arribat a les 810. D'aquestes, 594 morts havien donat positius a la prova de la Covid-19 mentre que la resta (216) són casos sospitosos de contagi.

L'últim balanç del departament de Salut es manté intacte respecte al d'ahir pel que fa al nombre de persones que han superat la malaltia en un centre hospitalari i han estat donades d'alta (2.741).

L'única variable que es mou és la del nombre de persones contagiades que ja s'apropa a les 7.100 persones. Salut reporta set nous positius de coronavirus, en total ja han estat infectades, 7.095 persones des de l'inici de la crisi sanitària.



Tres morts a Catalunya

Les funeràries han reportat tres noves morts - una d'elles a la Regió de girona- per covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.554. És una defunció més que les informades diumenge. A banda, s'han detectat 64 nous casos positius testats (84 menys que l'últim balanç) i la xifra total puja a 71.430.

D'entre les víctimes, 6.853 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (dues més), 4.098 ho han fet en una residència (una més) i 795 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació es mantenen en 808. Fins ara hi ha hagut 4.148 persones ingressades greus, les mateixes que en les últimes 24 hores, i actualment en són 56, una menys.