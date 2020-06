Sánchez critica l'«egoisme localista» de les autonomies

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va denunciar ahir en un acte electoral a Sant Sebastià l'«egoisme localista» de les comunitats autònomes en relació amb la gestió de la crisi de la covid-19. Sánchez va demanar als governs autonòmics «unitat» per a la recuperació i la reconstrucció: «Des de l'òptica nacionalista s'ha plantejat que el que ha fet el Govern és recentralitzar competències, i no és així». Va assenyalar que l'executiu el que ha fet és «coordinar l'acció de les comunitats autònomes», i no «recentralitzar ni tampoc caure en aquest egoisme localista que cada comunitat autònoma vagi pel seu compte». «El que volem és la cogovernança», va manifestar el dirigent socialista.

També va sol·licitar unitat per abordar la reconstrucció del país després de la crisi per la pandèmia de la covid-19. En aquesta línia, va emplaçar el PP perquè, «si no vol fer costat» a l'executiu en la negociació a la Unió Europea, «almenys no destorbi» perquè «ens hi estem jugant molt». «Atès que el full de ruta d'assetjament i enderrocament de la dreta al Govern ha fracassat, li demano unitat per poder recuperar la senda de creixement i de creació d'ocupació», va declarar.

Sobre les peticions de Sánchez d'«anar tots junts a negociar els fons europeus de recuperació», el president del PP, Pablo Casado, va defensar en un altre míting que aquests fons els han proposat els comissaris del PP. «Què ens ha d'explicar Sánchez de patriotisme a la Unió Europea? El que li demanem és que aquest fons tan important de recuperació no resti fons a la política agrària comuna o als fons de garantia comuna», va dir.