Troben un cadàver flotant a l'Estany de Banyoles

A primera hora d'ahir diumenge es va localitzar el cos sense vida d'una persona flotant a les aigües de l'Estany de Banyoles a la zona del mirador de fusta del Vilar al paratge Ramon Margalef, entre l'estanyol del Vilar i l'església de Porqueres. El cos, que no presentava signes de violència, podria ser d'un ciutadà originari dels països de l'est.

Dotacions de Mossos d'Esquadra, Policia Local i Bombers es van concentrar al lloc dels fets per esbrinar les circumstàncies d'aquesta mort així com custodiar el cos a l'espera de l'arribada de la comissió judicial per procedir a l'aixecament del cadàver.

Les primeres investigacions policials apunten que es podria tractar d'una acció voluntària o accidental.