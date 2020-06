Apartaments turístics: reserves en «creixement sostingut»

Els apartaments i habitatges d'ús turístic (HUT) de les comarques gironines milloren perspectives i esperen arribar al 80% d'ocupació durant el mes d'agost. Un percentatge que, si es confirma, suposarà assolir nivells similars als del 2019. Segons subratlla l'Associació Turística d'Apartaments (ATA), d'ençà que s'han reobert fronteres i ja es permet la mobilitat entre regions sanitàries, el ritme de reserves ha anat creixent «de manera sostinguda».

El sector encara ara una nova temporada després del confinament obligat per la Covid-19. Després d'haver de posposar la reobertura durant tres mesos, i perdre la Setmana Santa, al llarg d'aquesta setmana es preveu que la pràctica totalitat dels allotjaments ja hagin reobert.

Els apartaments i habitatges d'ús turístic de les comarques gironines afronten una nova temporada amb la gran majoria dels allotjaments en funcionament després d'estar més de tres mesos tancats a causa de l'estat d'alarma decretat arran de la pandèmia de la covid-19. S'espera que a principis de juliol la pràctica totalitat dels allotjaments hagin reobert.



Sector optimista

El sector es manté optimista ja que les perspectives d'ocupació són millors de les que s'esperaven. Segons l'ATA, d'ençà que s'ha recuperat la mobilitat i s'han reobert fronteres, «el ritme de reserves ha anat creixent de forma sostinguda». «Si la situació sanitària es manté estable i es mantenen les condicions de bona climatologia i arribada de turistes estrangers, s'espera un agost amb una ocupació al voltant del 80%, molt similar a la del mateix mes de l'any passat», afirma l'associació.

«La resposta del client català i espanyol, i també del francès, està essent molt bona per al nostre sector, que es consolida així com una modalitat de turisme segur», explica l'ATA. L'associació, a més, també constata com aquests dies s'incrementen les peticions de reserves per part de famílies catalanes i espanyoles que tenien previst viatjar a l'estranger, però que a causa de la pandèmia, prefereixen passar les vacances aquí. En aquest cas, aposten per llogar cases grans amb piscina (bé siguin a la costa, bé a l'interior).



Crítiques al govern espanyol

Tot i això, l'ATA no s'està de criticar el govern espanyol per haver donar «missatges contradictoris i poc concrets» sobre la reobertura de fronteres. Una situació que ha provocat que s'hagin perdut clients internacionals, que es consideren «clau» per als mesos de juliol i setembre.

Segons l'associació, els canvis de plans de la Moncloa han «descol·locat i perjudicat» el sector, i han fet perdre sobretot turistes alemanys. Per una banda, perquè van anul·lar reserves. Però per l'altra, perquè «això també ha provocat que els touroperadors no hagin tingut temps de reacció i, en alguns casos, hagin desviat els turistes cap a altres països que han obert abans les seves fronteres». «Els turistes internacionals necessiten planificar-se les vacances i l'anunci d'obertura de fronteres ha arribat tard», assegura l'entitat.



Higiene i seguretat

Des de l'ATA subratllen que s'ha treballat conjuntament amb l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i la Generalitat per aplicar «protocols d'higiene i seguretat clars i estrictes». Unes directrius que s'han complementat amb un pla formatiu impulsat des de la mateixa associació. Per això, l'ATA fa una crida als turistes perquè, quan lloguin un HUT, s'assegurin que està legalitzat. «Dona garantia absoluta que es compleixen els protocols d'higiene i seguretat», diu l'entitat.

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona (ATA) es va constituir el 8 de juny de 1993. L'entitat aglutina 12.000 unitats d'apartaments i vil·les de lloguer turístic, legalitzats i distribuïts per tota la Costa Brava, interior i Pirineu de Girona. Està integrada per intermediaris i propietaris d'HUTs i blocs d'apartaments turístics.