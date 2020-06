Calvet defensa el nou estudi de la C-32 i garanteix que el volen tirar endavant

El conseller de Territori, Damià Calvet, va defensar ahir que el nou estudi informatiu i d'impacte ambiental de perllongació de la C-32 entre Lloret i Tordera ha corregit els errors que hi havia en l'anterior -i que van portar el TSJC a suspendre cautelarment el projecte en dues ocasions- i per tant confia que, a partir d'ara, la tramitació podrà tirar endavant.

«Hem refet allò que se'ns havia demanat, ara ho hem presentat i segueix el tràmit amb normalitat», va indicar Calvet, que va reiterar una vegada més que es tracta d'una infraestructura «necessària» per a la mobilitat a la zona. Per això, va confiar que la plataforma ecologista Aturem la C-32 -opositora al projecte i que no descarta anar de nou als jutjats- en vegi la «utilitat» un cop hagi analitzat el nou projecte, que està sotmès a informació pública. «El Govern de la Generalitat el vol tirar endavant», va garantir el conseller. En aquest sentit, va assegurar que la infraestructura garantirà la mobilitat, i que a partir d'aquí hi haurà la responsabilitat que sigui el més sostenible possible.