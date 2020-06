CCOO titlla de «veritable vergonya» la «imposició» del nou curs

El sindicat de Comissions Obreres (CCOO) va considerar ahir «una veritable vergonya» que el Departament d'Educació vulgui «imposar» el disseny del curs 2020-21 sense consensuar-lo amb els docents.

A parer del sindicat, «sense la veu» dels professionals de l'educació és «impossible» afrontar un curs que comença després del daltabaix que ha suposat la pandèmia del coronavirus. A més, opina que «negant-se a negociar» el Departament «renuncia a garantir» un sistema educatiu «de qualitat». Segons la formació, aquesta «imposició» és «autoritària», «il·legal», «ineficaç» i «irresponsable».

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat avui en roda de premsa que el curs vinent no hi haurà ràtios d'alumnat, s'incorporaran 5.000 docents i s'establiran grups estables d'alumnat.



A cop de roda de premsa

El sindicat CCOO ha criticat, precisament, que Bargalló ha «substituït» la negociació col·lectiva per les rodes de premsa, i ha acusat el conseller de no haver tingut temps durant «tot el mes de juny» de negociar però sí de prendre «decisions unilaterals» sobre com serà el curs que ve.

A banda, ha lamentat que el Departament hagi comunicat aquestes decisions a algunes direccions de centres «sense que passin per cap mesa Sectorial», unes decisions que «afecten directament les condicions de treball del personal docent».

Per tot plegat, CCOO considera «imprescindible i urgent» una «negociació real» sobre les condicions del curs vinent «sense decisions tancades, preses a priori».