Comença el judici contra dos joves acusats de llançar pedres durant els aldarulls per la sentència del Suprem

L'Audiència de Girona jutja, des d'aquest dimarts, dos joves acusats de llançar pedres contra una furgoneta dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents durant els disturbis que hi va haver la matinada del 17 d'octubre a Girona, en el marc de les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes per l'1-O. La fiscalia demana 9 anys de presó i multes de 7.200 euros per delictes de desordres públics, atemptat a agent de l'autoritat, danys i lesions lleus. La Generalitat, que exerceix d'acusació particular, sol·licita 3 anys i mig. És el primer procediment pels aldarulls postsentència que arriba a judici.