Denuncien el tancament d'una línia de P3 de l'escola pública de Sant Hilari

Un grup de mares i pares de Sant Hilari Sacalm denuncia que no podran inscriure els seus fills a l'escola pública de Les Guilleries el curs vinent. Segons expliquen, Educació ha decidit tancar una de les dues línies de P3 que tenia el centre públic, on de moment s'havien inscrit 31 alumnes. Aquest fet ha produït que sis d'aquests alumnes s'hagin quedat sense plaça, ja que el límit d'infants per línia és de 25. Al municipi hi ha un altre centre, el Col·legi Sant Josep, que és concertat i que té 16 inscrits en la línia de P3.

De totes les famílies que s'han vist afectades, dues d'elles han presentat una reclamació a Educació defensant que volen gaudir «d'una escola pública de qualitat». A través d'un comunicat han manifestat que «si no es manté l'oferta pública de dues línies a l'Escola de les Guilleries, gairebé una cinquena part dels infants que han triat exercir el seu dret a una escola pública com a primera opció seran obligats a cursar estudis en un centre que a partir de primària és religiós, quan el que han escollit en la seva preinscripció és una escola pública i laica».

Una de les portaveus del grup, Cristina, explica que la següent escola pública més propera està situada a Arbúcies, que implicaria un llarg desplaçament per a les famílies: «No critiquem l'altra escola, però senzillament defensem el dret a una educació pública i laica que sigui de qualitat, i això passa per mantenir les dues línies de P3 de les Guilleries». Per protestar, han convocat una concentració aquest dijous a les 19 hores a la plaça Gravalosa.

Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Jaume Veneciana, apunta que «la posició de l'Ajuntament és que s'haurien de mantenir les dues línies».





Transició a escola pública

El responsable dels serveis Territorials d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, exposa que «seria una despesa pública molt gran tenir tres línies de P3 –dues públiques i una concertada– per a sis alumnes, estaríem parlant de 75 places per a 44 alumnes inscrits». A més a més, Fonalleras avança que Educació està negociant amb el centre concertat de Sant Josep perquè faci la transició a escola pública de cara al curs 2021-2022: «Fa temps que estem negociant i esperem que això sigui una realitat de cara al curs vinent, i amb això en ment encara té menys sentit mantenir les dues línies de P3 de les Guilleries».

Aquest fet, però, implicaria que fins que això no esdevingui una realitat, les famílies afectades hagin de matricular els seus fills a l'escola concertada. Tot i això, segons indica Fonalleras, en no ser la seva primera opció, les famílies perjudicades no tindrien cap perjudici econòmic.