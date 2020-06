Una falsa alarma posa al descobert 3.000 plantes de marihuana a Tossa i Lloret

Una falsa alarma ha portat els Mossos d'Esquadra a descobrir dos cultius amb més de 3.000 plantes de marihuana que creixien a l'interior d'habitatges de Lloret de Mar i Tossa de Mar. Els fets es van produir durant la vigília de Sant Joan, quan la policia va rebre una alerta de robatori en una casa de Lloret. Quan els agents hi van arribar, en comptes de trobar-se un lladre, els agents van veure que a dins s'hi cultivava marihuana. Els Mossos van buscar els responsables de la plantació, i van acabar arribant a una segona casa, en aquest cas de Tossa, on també es cultivava droga. Aquí, les patrulles van detenir tres joves serbis d'entre 25 i 34 anys per tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. Després de passar a disposició judicial, tots han quedat en llibertat provisional.

A l'interior de la primera casa, els agents hi van trobar 2.420 plantes, 21 ventiladors, sis extractors 36 fluorescents i cinc aires condicionats. Després, es va registrar la casa de Tossa de Mar i a dins hi van trobar 590 plantes de marihuana, 56 focus, 56 transformadors, quatre aparells d'aire condicionat, quatre extractors i nou ventiladors. Els agents també van veure que punxaven la llum.