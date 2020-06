La Generalitat confirma que no hi haurà cap escala de creuer

Ja és definitiu: aquest estiu no hi haurà cap escala de creuers a la Costa Brava. Així ho va admetre ahir el conseller de Territori, Damià Calvet, que va explicar que treballaran per tal de recuperar, l'estiu vinent, les bones xifres que es van aconseguir l'any 2019, quan aquest sector va generar uns ingressos de quatre milions d'euros. En aquest sentit, va recordar que l'any vinent se celebrarà a la Costa Brava l'assemblea general de MedCruise -prevista per enguany però que s'ha hagut de posposar per la pandèmia-, que va confiar que servirà per donar un nou impuls a un sector que presentava molt bones perspectives per aquest 2020, abans que la Covid-19 fes acte de presència.