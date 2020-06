Girona suma un nou mort en una residència de gent gran

Catalunya va notificar ahir una forta baixada de contagis per coronavirus. Segons Salut, es van notificar 64 nous positius, set d'aquests corresponen a la Regió Sanitària de Girona. La xifra s'allunya molt de la mitjana de la setmana passada, quan se superaven els cent casos diaris. D'altra banda, la darrera actualització confirma que hi ha hagut tres noves morts pel virus i, una d'aquestes, s'ha produït en una residència de Girona. Això situa la xifra global de víctimes a Catalunya en 12.554. És una defunció més que les informades diumenge.

D'entre les víctimes, 6.853 persones han mort en un hospital o un centre sociosanitari (dues més), 4.098 ho han fet en una residència (una més) i 795 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació es mantenen en 808. Fins ara hi ha hagut 4.148 persones ingressades greus, les mateixes que en la darrera actualització, i actualment en són 56, una menys.

Pel que fa a la retrospectiva de defuncions, de moment no s'ha reportat de cap mort corresponent al dia 28 de juny, tot i que aquesta és una dada que pot variar amb els nous balanços que proporcionin les funeràries els pròxims dies. El dia 27 de juny hi va haver dos morts, el dia 26, dos més, i el dia 25, cinc. Sobre els positius, n'hi ha hagut onze corresponents al 28 de juny, 26 al 27 de juny i 193 al 26 de juny.

En les residències de gent gran, hi ha 14.966 casos confirmats, dos més que les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 740 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 17 més que l'última xifra que Salut havia facilitat. Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 39.588, cap de nova ahir.

D'altra banda, ahir l'Hospital de Blanes va informar d'un nou ingrés per coronavirus. D'aquesta manera, el centre ja en suma tres en total.



Dades d'Espanya

Sanitat va xifrar en 28.346 el total de morts per coronavirus a Espanya, tres més que diumenge. Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut dotze defuncions en els últims set dies, cinc de les quals a Madrid i una a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 248.970 casos confirmats per proves diagnòstiques, 200 més que el total de diumenge (248.770), i 84 diagnosticats el dia previ, 34 menys. D'aquests, 32 s'han registrat a Andalusia, 15 a Astúries i 11 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 137 hospitalitzacions i 15 ingressos a UCIs a tot l'estat espanyol.