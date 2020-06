Les grans xifres de la pandèmia

Són xifres. Només xifres. I a vegades ens poden resultar fredes però són l'evidència i la demostració de la magnitud d'aquesta crisi sanitària. L'hospital Trueta és el reflex del paper que han tingut els hospitals i ha registrat unes xifres realment espectaculars i que reflecteixen la dimensió d'aquesta pandèmia.

Fins al 25 de juny s'han atès a l'hospital Trueta 1.728 urgències per a pacients amb confirmació o sospita de covid-19, de les quals han ingressat al centre 622 persones i 132 han fet un ingrés domiciliari. Els ingressos totals han estat de 772 pacients amb confirmació o sospita de covid 19. Per primer cop i amb motiu de l'epidèmia es van practicar els ingressos domiciliaris a pacients que havien arribat per la via d'urgència. Després de fer-los el corresponent PCR una part dels pacients van ser comptabilitzats com a ingressats però al seu propi domicili des d'on se'ls va fer el seu seguiment i tractament.

Durant aquests tres mesos han passat per una unitat de crítics del centre gironí un total de 171 pacients (55 han requerit traqueotomia). I la xifra més trista, han mort 97 pacients.

L'activitat a l'hospital va ser frenètica des del primer dia. La jornada amb més ocupació de pacients covid-19 va ser el dia 1 d'abril, quan hi havia un total de 213 pacients confirmats o amb sospita, 63 dels quals estaven a l'UCI, segons les xifres facilitades pel centre amb data de 25 de juny passat.

El dia amb més ingressats crítics i semicrtítics per la covid-19 va ser el dia 8 d'abril, quan hi havia 82 pacients crítics i semicrítics amb covid-19 i 26 més que no la tenien, és a dir, que al Trueta hi havia aquell dia un total de 108 pacients crítics i semicrítics. Al centre hi havia 253 pacients ingressats, el 64% (163 total) dels quals tenien coronavirus. A més, el 50% dels pacients covid eren crítics o semicrítics.

La màxima disponibilitat de llits que ha tingut l'hospital (que no vol dir ocupació) són 291 llits convencionals (més inclosos 36 llits de l'ICO), 77 de crítics i 37 de semicrítics. S'hauria pogut arribar a 326 de convencionals i 86 de crítics. Normalment el Trueta parteix de 291 llits convencionals i 26 de crítics, per tant, l'esforç va ser per disposar de més llits de crítics i semicrítics. En el moment en que s'han utilitzat més respiradors durant aquesta pandèmia se n'han fet servir 77, 70 per a pacients amb covid i 7 per a pacients no covid, segons les dades proporcionades pel mateix centre hospitalari amb data de 25 de juny.

Tot plegat evidencia la gran magnitud d'una pandèmia mai vista fins al moment i que va posar a prova a tot un sistema sanitari.